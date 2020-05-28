  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. جميلة البوابة: خليط سحري لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

جميلة البوابة: خليط سحري لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

منشور 28 أيّار / مايو 2020 - 03:15
جميلة البوابة: خليط سحري لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

اليوم سوف أشاركك علاجًا رائعًا لإزالة الشعر غير المرغوب فيه يمكنك من خلاله إزالة شعر الوجه والجسم بشكل دائم. هذه الطريقة سهلة وفعالة وطبيعية.

المكونات التي ستحتاج إليها:

ملعقتان كبيرتان من زيت أطفال جونسون

2 ملاعق طعام من مسحوق الشبه

الطريقة:

أولا خذ بعض الشبه واطحنه لصنع مسحوق ناعم. الآن في وعاء ، خذ ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشبه وملعقتين كبيرتين من زيت الأطفال. اخلطها جيدًا لدمج كل المكونات جيدًا.

يطبق هذا على وجهك والمناطق التي فيها شعر. اتركيه لمدة 20-25 دقيقة حتى يجف. ثم اغسل وجهك بالماء العادي ، وجففه واستخدم كريم مرطب جيدًا.

للحصول على أفضل النتائج ، كرر هذا الإجراء 2-3 مرات في الأسبوع وسوف يختفي شعر الوجه وأي شعر غير مرغوب فيه تمامًا.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...