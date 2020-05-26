جميلة البوابة: دقيقة واحدة فقط ليدين ناعمتين

لا شك أن كثرة استخدام المطهرات والمعقمات تركت يديك جافة، دللي يديك باستخدام مقشر السكر وزيت الزيتون البسيط.

هذا المقشر الرائع والبسيط ، سيجعل يديك 10 مرات أكثر نعومة في دقيقة واحدة فقط.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة سكر (سكر أبيض أو بني - يفضل عضوي)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

ضع القليل من السكر في راحة يدك واسكب فوقها زيت الزيتون. باستخدام يدك الأخرى ، افرك المقشر جيداً.

تدلك اليدين والأصابع بحركات دائرية برفق لمدة نصف دقيقة تقريبًا.

يترك الخليط على اليدين لمدة 30 ثانية أخرى.

تغسل اليدين بالماء الدافئ وتجفف بمنشفة نظيفة.

الفوائد:

زيت الزيتون: يرطب خلايا البشرة.

السكر: يقشر الخلايا الخشنة والميتة.

نصائح:

استخدام القفازات: تحتوي سوائل غسل الأطباق والمنظفات والمعقمات المختلفة على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تتلف الجلد. سيجعل ذلك بشرتك جافة وحساسة. تأكد من استخدام القفازات أثناء التنظيف كلما أمكن ذلك.

استعمال كريم اليدين: استخدم كريم اليدين اللطيف قبل الذهاب إلى الفراش.