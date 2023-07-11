البوابة - تشتري النساء يومياً مئات حمالات الصدر الخاطئة التي تسبب مشاكل الظهر وضيق التنفس بالإضافة إلى مشاكل أخرى. تعالوا نتعرف على أبرز أنواع حمالات الصدر واسمائها ويجب إلا ننسى ضرورة القيام بقياس حمالة الصدر التي توفره الكثير من المتاجر مجاناً قبل شراء أي حمالات صدر.

جميلة البوابة: دليلك إلى حمالات الصدر الأكثر شيوعًا

أكثر 10 أنواع حمالات الصدر شيوعًا:



1. حمالة صدر تي شيرت: هذه صدرية كلاسيكية مصنوعة من قماش ناعم وبدون كب واضح. فهي مصممة لتكون غير مرئية تحت القمصان والتي شيرتات.

2. صدرية بوش آب: تحتوي هذه الصدرية على كب مبطن يرفع الصدر إلى الاعلى ، مما يخلق مظهرًا أكثر تناسقاً لشكل الجسم.

3. صدرية بالكونيت: تحتوي هذه الصدرية على كب أقصر من حمالة الصدر ذات الكب الكامل ، مما يعطي مظهرًا أكثر طبيعية وهو اختيار جيد للصدر الصغير إلى المتوسط.

4. حمالة الصدر ديمي: تحتوي هذه الصدرية على كب يغطي النصف السفلي فقط من الثديين. إنه اختيار جيد للصدر المتوسط إلى الكبير وللنساء اللاتي يريدن مظهرًا غير رسمي.

5. حمالة صدر كب كامل: تحتوي هذه الصدرية على كب يغطي الثدي بالكامل. إنه اختيار جيد لصاحبات الصدر الكبير ولأولئك الذين يريدون أقصى قدر من الدعم.

6. حمالة صدر بالسلك: تحتوي هذه الصدرية على سلك معدني يمتد على طول الجزء السفلي من الكب لتوفير الدعم.

7. حمالة صدر من دون سلك: لا تحتوي حمالة الصدر هذه على سلك معدني. إنه اختيار جيد لأولئك الذين لديهم حساسية من الأسلاك أو الذين يريدون حمالة صدر أكثر راحة.

8. براليت: هذه صدرية ناعمة غير منظمة مصنوعة بدون أسلاك أو حشوة. إنه اختيار جيد للارتداء اليومي أو للنوم.

9. حمالة الصدر للرضاعة: تحتوي هذه الصدرية على كب يمكن فكه للسماح بالرضاعة الطبيعية بسهولة.

10. حمالة الصدر الرياضية: صُممت هذه الصدرية لتوفير الدعم أثناء النشاط البدني. عادة ما يتم تصنيعه من قماش ضيقة وبدون حشوة.



بالطبع هناك الكثير من حمالات الصدر المتوفرة في الأسواق. ولكن عند اختيار حمالة الصدر ، من المهم مراعاة حجم الثدي وشكله ومستوى نشاطك. يجب عليكِ أيضًا اختيار حمالة صدر مريحة وداعمة.

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