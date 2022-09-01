جميلة البوابة: دليلك الكامل لتقنية مايكروبوتكس مايكروبوتوكس يسمى أيضًا Mesobotox أو Microtox هو أحدث ابتكار في تقنيات تجديد شباب الجلد. هذا العلاج سيأخذ حشوات البوتوكس خطوة إلى الأمام ويجعلها أكثر تحديدًا. بينما يتم استخدام العلاج التقليدي بالبوتوكس لمواجهة خطوط العين والخطوط الجبين وتجاعيد الجبهة، يهدف مايكروبوتوكس إلى تحسين الجلد.

بعبارة بسيطة ، انها تقنية من الجيل الجديد يتم فيها رش كميات صغيرة من مادة البوتوكس عمليًا في جميع أنحاء الوجه.

جميلة البوابة: دليلك الكامل لتقنية مايكروبوتكس

ما هو مايكروبوتوكس؟

انه إجراء تجميلي يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، ونتيجة لذلك ، يجعل الجلد يبدو أكثر شبابًا وأكثر نعومة. تُستخدم هذه التقنية أيضًا لتقليل حجم المسام وبالتالي تقليل إنتاج الزيت وتعرق الوجه ، وهذا يساعد بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من بشرة معرضة لحب الشباب.

الإجراء يشبه تماماً أسلوب البوتوكس في طريقة حقن الجلد بحقن توكسين البوتولينوم. ولكن ما يميز مايكروبوتوكس عن علاج البوتوكس المعتاد هو أنه في يتم استخدام إبرة مجهرية مع كمية صغيرة من البوتوكس المخفف. يتم حقن البوتوكس بتوزيع أوسع في جميع أنحاء الوجه ، عادة في منطقة الجبهة والذقن. في العلاج التقليدي بالبوتوكس ، يتم حقن البوتوكس في طبقة العضلات ولكن في مايكروبوتوكس، يتم حقن المادة الكيميائية في الجلد ، أسفل البشرة مباشرة وهذا ما يعطي نعومة للوجه ، ومسام أصغر ، ويقلل من تأثير التعرق.

علاج مايكروبوتوكس ليس دائمًا وسيعود الجلد تدريجيًا إلى حالته الأصلية في غضون 3-6 أشهر ، وعندها يمكن للمريض اختيار تكرار العلاج.

جميلة البوابة: دليلك الكامل لتقنية مايكروبوتكس

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تختار هذا العلاج

1. هو إجراء سريع

الإجراء سريع جدًا. لن تحتاج إلى يوم كامل للنقاهة. عادة ما يتم العودة الى الحياة الطبيعية في غضون 30-45 دقيقة.

2. تجنب مايكروبوتوكس إذا لم يعمل البوتوكس

قد يكون العلاج مختلفًا عن البوتوكس التقليدي ولكن الطبيعة الأساسية للإجراء هي نفسها حيث يتم حقن نفس المادة الكيميائية في الجلد. إذا كنت قد جربت البوتوكس مسبقًا ولم ينجح معك أو أعطاك ردود فعل تحسسية ، فيجب عليك الابتعاد عن مايكروبوتوكس أيضًا.

3. من الطبيعي أن تعاني من احمرار خفيف بعد العلاج

الاحمرار الخفيف أمر طبيعي تمامًا بعد العملية. عادة ما ينحسر الاحمرار في غضون ساعتين. إذا استمر الاحمرار أو التورم بعد ساعتين أو إذا شعرت بأي أعراض أخرى عن المعتاد ، أخبر الطبيب على الفور.

4. الحد الأدنى من التدخل الجراحي ، وأعلى مستويات رضا المريض

من بين العديد من علاجات البشرة التجميلية المتاحة يعد مايكروبوتوكس الأكثر رضا بين المرضى. نظرًا لأن هذا العلاج منخفض الخطورة ، فقد اكتسب شهرة على مستوى العالم ببطء. بالإضافة إلى تقليل حجم مسام الوجه ، لوحظ أيضًا تحسن ملمس الجلد من اول جلسة.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن علاج يعالج مسامك بشكل مباشر ، ويقلل الخطوط الدقيقة ، ويمنحك بشرة ناعمة بشكل واضح ، فقد يكون مايكروبوتوكس هو الخيار الأمثل لك. مثل أي علاج آخر ، تأكد من استشارة طبيب أمراض جلدية قبل المضي قدمًا في الإجراء ، وكذلك اختر طبيب مختصاً لتطبيق الاجراء.

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