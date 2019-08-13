جميلة البوابة: دليل العناية بالبشرة الصباحي

يعد روتين الصباح الباكر لبشرتك ضروري مثل روتين العناية بالجلد في الليل. نقدم لكم بعض النصائح للعناية بالبشرة في الصباح والتي يمكن أن تساعدك على الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.

اختر روتينًا يناسب نوع بشرتك

يختلف روتين الصباح الباكر لبشرتك وفقًا لنوع البشرة وأيضًا حسب الطقس. يؤثر تغيير الطقس على الجلد بطرق مختلفة. أنت بحاجة إلى تقشير أكثر في الربيع ، واستخدام مرطب ثقيل قليلاً في الشتاء. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتباعها:

شرب الكثير من الماء

الماء يرطب البشرة من الداخل وأنت بحاجة إلى هذا الماء أول شيء في الصباح. يمكنك أيضًا تجربة شرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون والعسل. سيساعد هذا المزيج على التخلص من السموم خارج الجسم مما يمنحك بشرة أكثر نقاءً وهضمًا أفضل. إذا كنت لا تحب الماء العادي ، فاختر الشاي الأخضر أو ​​ماء جوز الهند.

تطهير - ترطيب حماية من الشمس

اعتمدي النصيحة القديمة التي تعتمد على التطهير و الترطيب وقومي بإضافة جديدة وهي استعمال كريم الحماية من أشعة الشمس. والقاعدة الأساسية هي تطبيق منتج أخف للبشرة. يجب على الجميع استخدام هذا الروتين ولكن يجب أن تكون المنتجات المستخدمة وفقًا لنوع بشرتك.

للبشرة العادية

بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الطبيعية ، يجب أن يشمل الروتين غسل وجهك بمنظف خالي من الكبريتات الخفيفة في الصباح. سيؤدي ذلك إلى إزالة الزيت الزائد والترسبات من بشرتك. استخدم مسحوقًا خفيفًا لتقليص مسام الجلد واستعادة توازن الأس الهيدروجيني. استخدم مصل حمض الجليكوليك للبشرة العادية لإزالة خلايا الجلد الجافة. والخطوة التالية هي الترطيب باستخدام مرطب خفيف. ضعي طبقة رقيقة على الوجه والرقبة واتركيها لمدة دقيقتين. مع الانتهاء من طبقة الكريم الواقي من الشمس على المنطقة المكشوفة من الجلد.

للبشرة الجافة

يحتوي الجلد الجاف على تشققات تسمح للرطوبة بالخروج منها وبالتالي تحتاج إلى منتجات تحافظ على الرطوبة في البشرة. في الصباح ، استخدمي منظف لطيف معتدل لغسل وجهك ومتابعته بالتونيك. استخدمي مصل الفيتامينات ومضادات الأكسدة لمنع انهيار الكولاجين في الجلد. تابعي بكريم مرطب و كريم حماية من الشمس.

للبشرة الدهنية

اتبعي روتين صحي للعناية بالبشرة الدهنية والذي يشمل استخدام المنتجات التي تتحكم في زيادة إنتاج الزيت والحفاظ على رطوبة البشرة. ابدأ يومك بتنظيف وجهك بهلام خفيف لإزالة ترسبات الزيت في الليل. تابعي غسل وجهك برغوة التنظيف، واستخدمي مسحوقًا خاليًا من الكحول ومرطبًا خاليًا من الزيوت. ابحثي عن المكونات مثل PCA الصوديوم والجلسرين في المرطب. يمكنك أيضًا استخدام جل مرطب. وبالنسبة للبشرة الدهنية ، فإن أفضل واقيات الشمس هي التي تحتوي على أكسيد الزنك.

نصائح للعناية بالبشرة:

إذا كانت بشرتك عرضة للالتهابات أو حب الشباب أو بدأت تظهر عليها علامات الشيخوخة ، فيمكنك استعمال أمصال ترطيب.

اتركي المصل على الجلد لبضع دقائق قبل وضع المرطب وكريم الواقية من الشمس.

لا تخرجي من المنزل دون استخدام واقٍ من الشمس.

استخدمي كمية كبيرة من واقيات الشمس كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

لا تنسي وجبة الإفطار. تأكدي من انها تحتوي على المكونات الصحية الغنية بالفيتامينات في وجبة الإفطار.

لا تنسى العناية بالعيون في روتينك الصباحي للبشرة. الطريقة السهلة للتخلص من العيون المنتفخة هي وضع بعض أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة لمدة 10 دقائق ، ثم وضعها فوق عينيك.