جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة يمكن أن يجعلك الشعر الجامح والهش وغير المنتظم تبدين باهتة ومتعبة ، ويعطي مظهرًا من مظاهر إهمال الشعر ، بغض النظر عن مدى جودة مظهرك العام. والمشكلة الشائعة التي يواجهها الجميع ، خاصة أثناء موسم الرياح الموسمية ، هي تجعد الشعر! لأنه عندما يبلل شعرك حتمًا ، تكسر جزيئات الماء حاجز الهيدروجين في شعرك، مما يجعله جافًا ومتطايرًا وأكثر عرضة للتكسر. ولا أحد يريد ذلك!

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

لكن هذا لا يجب أن يكون سببًا للقلق دون داع ، لأنه قد يبدو أنه لا يمكن السيطرة عليه ، يمكنك في الواقع اتخاذ خطوات لضمان شعر خالٍ من التجعد ومعالجة الرطوبة أثناء هطول الأمطار. الآن السؤال الكبير التالي هو - كيف أتخلص من الشعر المتطاير؟

حسنًا ، هناك بعض العلاجات الرائعة التي يمكنك أن تجديها في مطبخك نفسه. والآن ، حان الوقت لاستخدامها أكثر من أي وقت مضى! نحن نشارك أيضًا هذه النصائح الرائعة التي نسميها حلول الشعر المجعد لمساعدتك في تقديم عروض على الشعر المجعد.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

زيت جوزالهند

لقد تعلمنا استخدام زيت جوز الهند منذ سنوات وهي طريقة فعالة. تعمل الرطوبة على تجريد الشعر من الرطوبة الطبيعية ، وبالتالي ، لاستعادة لمعان ونعومة الشعر الطبيعي والاحتفاظ بهما ، يعمل زيت جوز الهند كنعمة. لذلك، إذا كنت تشدد على كيفية العناية بالشعر المجعد طوال هذا الوقت ، فأنت تعرفين الآن ما تحتاجينه لعلاج الشعر المتطاير في الرياح الموسمية. إن استخدام بضع قطرات من زيت جوز الهند أثناء الخروج من المنزل بعد تصفيف الشعر يحافظ على قوة الشعر ويوفر أيضًا الكمية المناسبة من التكييف والرطوبة له.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

تجنب أجهزة تجفيف الشعر

يعد الابتعاد عن أجهزة تجفيف وتصفيف الشعر وتقليلها في هذا الطقس أحد أفضل حلول الشعر المجعد. لأن الأجهزة المسخنة لا تؤدي إلا إلى تفاقم التجعد وتؤذي الشعر أكثر. إذا كان لا بد من استخدام مجفف الشعر من حين لآخر ، فلا تنسَ استعماله على شكل مصل للحماية من الحرارة.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

البروتين

يعتبر البروتين ، وخاصة المكونات التي تحتوي على الكيراتين ، في منتجاتك هو أفضل صديق لك خلال هذا الطقس لأنه يصنع مكيفًا رائعًا.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

الشامبو الجاف

احتفظي بزجاجة من الشامبو الجاف في متناول يدك لأن غسل فروة رأسك وشعرك في كل مرة يتسخ فيها بمياه الأمطار ليس خيارًا ممكنًا، خاصة إذا كان لديك أسلوب حياة سريع. بدلاً من ذلك ، ما عليك سوى رش القليل من الشامبو الجاف ومشاهدته وهو يعمل بشكل رائع ضد فروة الرأس الجافة والشعر الدهني.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

قص الشعر

إذا كنت لا تزالين في حيرة من أمرك بشأن كيفية التخلص من الشعر المتطاير، يمكنك أيضًا التفكير في قص شعرك خلال موسم الرياح الموسمية. هذا يضمن لك التخلص من الأطراف المتقصفة ، والتي تتسبب على أي حال في تكسر الشعر وتساقطه.

جميلة البوابة: روتين العناية بالشعر في موسم الرطوبة

الآن بعد أن تعرفت على كيفية العناية بالشعر المجعد وما يجب فعله وما لا يجب فعله جنبًا إلى جنب مع الموسم ، لا تحبسي نفسك بالداخل بدافع الخوف! اخرجي واستمتعي بالرياح الموسمية بشعر جميل وصحي!

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