جميلة البوابة: زيت شجرة الشاي للعناية بالشعر في الصيف

زيت شجرة الشاي هو مركب طبيعي منعش موجود في الأوراق الخضراء الطازجة ، وخشب شجيرة تسمى Melaleuca alternifolia ، ويتم استخراجه باستخدام عملية التقطير بالبخار...

لقد تم استخدامه لمئات السنين لأغراض طبية ويمكن أن يصنع العجائب لجعل شعرك وفروة رأسك صحيين. من المعروف على نطاق واسع أنه يقدم فوائد مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات ومضادة للالتهابات، مما يجعله الأداة المثالية للعناية بالشعر في الصيف. يعتبر استخدام زيت شجرة الشاي في علاج الشعر حديثًا نسبيًا ، ومع ذلك ، يُستخدم زيت شجرة الشاي اليوم كمكون في عدد لا يحصى من منتجات العناية بالشعر بما في ذلك الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر وأمصال الشعر وغيرها الكثير.

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر:

غالبًا ما يشدد العديد من الأشخاص على أن المشكلات المتعلقة بفروة الرأس وراثية ، ويتجاهلون حقيقة أن التلوث والعوامل البيئية المهمة الأخرى تلعب دورًا كبيرًا في عصرنا هذا أيضًا. يمكن أن يؤدي الصيف بشكل خاص إلى زيادة تلف الشعر. يمكن أن يكون هذا بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة والعرق وملح البحر ومياه البركة المكلورة. تعمل الرطوبة المتزايدة على جعل الشعر مسطحًا ، بينما يعمل العرق والغبار كمحفز لمشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والأطراف المتقصفة. يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى استنفاد الرطوبة الطبيعية في الشعر مما يعيق نموه مما يؤدي إلى تراكم الجلد الميت. يمكن أن يكون فصل الصيف قاسياً على فروة الرأس أيضًا ، مما يسبب الجفاف الشديد أو الزيت وحروق الشمس. لذلك ، من الضروري معرفة كيفية حماية شعرك بنجاح من أشعة الشمس والحرارة والرطوبة والاعتراف بها.

يوفر زيت شجرة الشاي عددًا كبيرًا من الفوائد الرائعة ، بدءًا من علاج فروة الرأس الجافة ، ومنع تساقط الشعر والقشرة ، إلى تعزيز قوة الشعر وعلاج القمل. استخدامه في شعرك هو الطريقة الطبيعية والأكثر أمانًا لتطهير شعرك دون التسبب في أي ضرر. يحتوي على خصائص معينة مضادة للميكروبات تجعله عامل تنظيف استثنائي. يساعد استخدامه على شعرك في محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات التي قد تتراكم في الشعر وفروة الرأس من البيئة. يرطب زيت شجرة الشاي فروة رأسك بشكل فعال ويزود بصيلات الشعر بالمكملات الغذائية الأساسية والعناصر الغذائية اللازمة لتقوية الشعر. وبالمثل ، فإنه يتحكم أيضًا في إنتاج الزيت الزائد من الغدد الدهنية ويحافظ على رطوبة فروة الرأس. أجرى الباحثون دراسة للتحقيق في فوائد زيت شجرة الشاي وخلصوا إلى أن 5 في المائة من الزيت في منتج ما تسبب في تحسن بنسبة 41 في المائة في قشرة الرأس.

يمكن الاستفادة من العديد من العلاجات المنزلية السهلة مع زيت شجرة الشاي. للتنظيف اليومي أو المتكرر للشعر ، يمكن خلط زيت شجرة الشاي داخل زجاجة الشامبو مع الحفاظ على تناسق السائل وتطبيقه على فروة الرأس أثناء الاستحمام. بالنسبة لقضية قمل الرأس الشائعة جدًا ، يمكن استخدام زيت شجرة الشاي على فروة الرأس وتركه طوال الليل كإجراء وقائي. يمكن الاستفادة من التكييف الطبيعي عن طريق خلط بضع قطرات من الزيت في الماء المقطر وتخزينه في زجاجة رذاذ واستخدامه عند الضرورة. يمكن تجنب مشاكل مثل الحكة والجفاف والقشرة باستخدام قناع الشعر من زيت شجرة الشاي. لذلك ، فإن زيت شجرة الشاي هو في الأساس أفضل زيت متوفر خلال فصل الصيف لتهدئة وتلطيف وتخفيف الشعر وفروة الرأس المختلفة. إنه علاج سحري يملك العديد من المزايا.

كيفية العناية بالبشرة في فصل الصيف

مشروبات طبيعية تساعد على خسارة الوزن