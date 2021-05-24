مشروبات طبيعية تساعد على خسارة الوزن

لا يمكن الاعتماد على مشروب منزلي محدّد لحرق الدهون وخسارة الوزن؛ بل يجب أن تأتي هذه المشروبات ضمن نمط حياة صحي.حول هذا الموضوع تقول اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، أن بعض المشروبات التي قد تكون ساخنة أو باردة، تساهم في تحفيز الحرق بسبب احتوائها على سعرات حرارية قليلة، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وضبط الشهية ودعم عملية الأيض، بعكس المشروبات السكّرية مثل الصودا وغيرها، التي تضيف كميات كبيرة من السعرات الحرارية الزائدة.. ونطلعك في الآتي على هذه المشروبات:

الشاي الأخضر

لطالما عُرف الشاي الأخضر بأنه من أهم المشروبات الساخة المستخدمة التي تساعد على الهضم وخسارة الوزن، وذلك حسب ما أكّدته الدراسات العلمية؛ لمحتواه من مضادات الأكسدة المعروفة باسم كاتشين، التي تحفّز عملية الأيض، وبفضل محتواه من الكافيين الذي يرفع من مستوى الطاقة في الجسم.. أما الماتشا وهي أحد أنواع الشاي الأخضر؛ فتتفوّق في محتواها من الكاتشين مقارنةً بالشاي الأخضر العادي؛ مما يجعلها أحد أفضل المشروبات لحرق دهون البطن.

يساعد شرب الشاي الأخضر بعد تناول الوجبة بنصف ساعة، على إحراق الدهون والتخفيف من النفخة وعسر الهضم؛ أو قبل تناول الوجبة بنصف ساعة أيضاً؛ للتقليل من كمية الطعام المتناوَلة.

مشروب الكمون

بذور الكمّون هي أداة بسيطة وفعّالة لفقدان الوزن؛ حيث يتم نقعها بالماء المغلي وتناولها مع أي نوع من الأطعمة، وينصح بتناول هذا المشروب يومياً؛ لأنَّ أهمية الكمّون تكمن في الحدّ من الشهية وحرق الدهون المتراكمة؛ مما يؤدي بذلك إلى فقدان الوزن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع النفخة، تساعد على الهضم وتقلل بالتالي من نسبة الدهون في الجسم؛ لذلك تشير الدراسات إلى أن فوائده لا تقتصر فقط على المعدة؛ بل أيضاً يساعد في تطهير الكبد عن طريق منع الجسم من امتصاص السموم.. ولا مانع من إضافة القليل من اليانسون إلى مشروب الكمّون لطرد الغازات وتسهيل عملية الهضم.

الماء

إلى جانب كون الماء مشروباً خالياً من السعرات الحرارية، يساعد على رفع معدّل صرف الطاقة أثناء الراحة بشكل ملحوظ، كما ينشّط من عمل الكبد الذي يمثل العضو الرئيس في عملية الأيض، ويرطب الجسم بالماء مما يكبح الجوع.

ليس هذا فحسب؛ بل يساعد استبدال الماء بالمشروبات الخالية من السعرات على زيادة خسارة الوزن، وتعديل مقاومة الأنسولين حسب إحدى الدراسات.

بالإمكان إضافة ملعقتين كبيرتين من الخل وملعقة واحدة من البيكربونات إلى كوب من الماء؛ للمساعدة في خفض الوزن خاصة إذا تمّ تناوله بعد وجبة تتضمّن كمية عالية من السكريات.

الزنجبيل مع العسل والليمون

يساعد الزنجبيل مع العسل والليمون على تسريع عملية الأيض في الجسم؛ مما يزيد من معدّل حَرق الدهون وزيادة الشعور بالشبع.. يُساهم هذا المشروب في نَحت الجسم والتخلص من الدهون الزائدة وخاصةً في منطقة البطن والأرداف، عن طريق شرب مغلي الزنجبيل مع العسل والليمون بعد تَناول وجبة الطعام.

تُحضّر ملعقتَان من الزنجبيل الطازج أو المطحون، تتم إضافة ملعقةَ عسل، وملعقة من عصير الليمون.. يوضع الزنجبيل في كوب من الماء المغلي، ويترك 5 دقائق، ثم يضاف إليه عصير الليمون والعسل، ويُحرّك المَزيج ويُشرب فاتراً يومياً قبل أو بعد تناول وجبة الطعام.

مشروب النعناع

يعتبر النعناع محفّزاً للإنزيمات الهاضمة، والتي تساعد على امتصاص المواد المغذّية من الطعام، واستهلاك الدهون وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام؛ فبهذا قد يساعد بطريقة ما على تحفيز حرق الدهون في الجسم بشكل أفضل وأسرع، وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن؛ لذلك ينصح باستخدام أوراق النعناع الطازجة بدلاً من اليابسة؛ لتحقيق نتيجة سريعة وصحية.

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