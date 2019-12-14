جميلة البوابة: شعرك بلون القرفة هذا الشتاء

تتميز القرفة بخواصها المضادة للأكسدة والمضادة للفطريات، كما تستخدم لعلاج أغلب المشكلات الشائعة التي تواجه البشرة كحب الشباب والتهابات الجلد. وتساعد كذلك على تقليل ظهور آثار الشيخوخة المبكرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة للحفاظ على بشرة أكثر شباباً وأصغر سناً. ولكن هل سمعت عن استخدامها لصبغ الشعر؟

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على لون أحمر لشعرك بصرة طبيعية، يمكنكِ استخدام القرفة كبديل لأنواع الصبغات الكيماوية والتي تتلف الشعر مع مرور الوقت. إلى جانب اللون المميز التي تمنحه لشعرك بشكل طبيعي بدون أي آثار جانبية على فروة الرأس، تساعد القرفة كذلك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على زيادة تدفق الدم تجاه بصيلات الشعر للمزيد من التغذية والعناية.

الطريقة:

أضيفي القليل من مسحوق القرفة إلى البلسم أو الشامبو الخاص بكِ واستخدميه على شعرك بالطريقة المعتادة. كما يمكن إضافة مسحوق القرفة إلى خليط الحناء للحصول على لون بني مائل للاحمرار.

