جميلة البوابة: طريقة فعالة لتثبيت العطر

هل تحبين تعطير جسمك خصوصا في فصل الصيف؟ حتى يثبت العطر اتبعي هذه الطريقه:

أنت بحاجة الى عطرك المفضل + بودرة + كريم + صابونة معطرة.

بعد الاستحمام بالصابونة المعطرة، ضعي كريم مرطب خفيف على كامل الجسم ، بعدها ضعي بودرة عادية بدون رائحة، ثم استخدمي مزيل العرق الخاص بك. وأخيرا قومي برش العطر على أماكن النبض في جسمك وينصح باستخدام قطرات من دهن العود، ثم الكريم المعطر.

ينصح الخبراء باستخدام العطور العربيه ذات الرائحة الجميلة مثل دهن العود، و دهن المسكاو، خلطات فرنسيه، و خلطات عربية، و الورد، و دهن عود الشمس. ويفضل أيضا رش الثياب قبل ارتدائها بالعطر أو بخور العود . اذا اردت ان تدوم رائحتك الزكية لمدة أطول ضعي القليل من العود قريبا من حافة الشعر.

