جميلة البوابة: طول شعرك يعكس شخصيتك

يختلف طول الشعر من امرأة إلى الأخرى بل وقد يختلف طوله لدى المرأة من مرحلة عمرية إلى الأخرى. ويرجع ذلك إلى اختلاف الموضات أو الثقافات أو حتى بفعل الحالة الصحية والجسمانية. ولكن وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه دائماً ما يرتبط مقدار طول شعر المرأة بملامح شخصيتها..

الشعر الطويل

يدل على هدوء وحب الرومانسية والحياة الفلكلورية، أي الالتزام بالأصالة. وصاحبة هذا الشعر إنسانة معتدلة هادئة دقيقة في اي عمل تقوم به لا تنظر لشيء بقدر ما تنظر لعملها ونجاحها، ولكن بالرغم من كل هذا تجدها إنسانه خجولة وانطوائية.

الشعر المتوسط

كثيراً ما يقال عنها متعجرفة، ولكن مظهرها الخارجي لا يفسر ما بداخلها، فهي إنسانة محبوبة ولطيفة وطيبة، ولكنها حريصة جداً ودقيقة ولا تحب أن يتصورها الناس بشكل يختلف عن حقيقتها، فهي إنسانة عادلة وتصلح بأن تكون محامية أو محققة أو باحثة.

الشعر القصير

إنسانة مستهترة في الأمور الشخصية، وجدية في عملها. فعندما تراها تشعر بأنها إنسانة لا مبالية بكل شؤون حياتها، على الرغم من أنها إنسانة عملية.

وللحقيقة هي مستهترة في علاقتها بالناس، لأنها تعتقد بأن البشر لن ينقذوها، فهي شخصية غريبة جداً ومن الصعب فهمها، فهي منطلقة ولكنها حنونة جداً ولا تسعى لظلم أو جرح إنسان.

الشعر الكارية

يقال بأنها إنسانة بسيطة ومرحة ومتجددة، تحب الانطلاق للأفضل في دنيا الموضة. إنسانة منظمة ولكن على الرغم من تنظيمها فهي إنسانة عشوائية، وتجدها في بعض الأحيان منظمة في شكلها فقط، أما عملها تشعر وكأنها مجبورة عليه، فهي امرأة لا تصلح بالعمل الحسابي وإنما العمل البسيط والذي لا يأخذ وقتها، والذي تعتقد بأن صديقتها أولى الناس به.