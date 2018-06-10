جميلة البوابة: 5 ظلال للشفاه لا غنى عنها

5 ظلال للشفاه لا غنى عنها

مع وجود عدد كبير من ألوان أحمر الشفاه في الأسواق، هناك عدد قليل من الظلال التي يجب أن تناسب شخصيتك ولون بشرتك وطبيعة عملك. ولكن لا يمكنك تجربة كل الظلال لذلك سألنا الخبراء عن أهم 5 ألوان أو ظلال يجب أن تكون في حقيبة ماكياج كل سيدة، وهي كالآتي:

- اللون العاري: مع وجود مجموعة كبيرة من الظلال العارية، قومي باختيار الظل المناسب لبشرتك، وإلا فقد يجعلك تبدين شاحبة. يمكن دمج الظل باللون الأحمر والوردي والبرتقالي لتعطيك الظل المناسب لذلك اللون، الذي يناسب لون بشرتك ، مما يجعلك تبدين مذهلة.

- اللون الوردي: هذا اللون لا يزيد من جمال الشفاه فحسب، بل يتناسب أيضاً مع أي نوع من ظلال العيون. يمكنك اختيار ظل خفيف من الوردي للحصول على مظهر انثوي.

- اللون المرجاني: استخدمي هذا الظل لإكمال أي ماكياج للعيون ، أو امزجيه مع ظلال متناسقة للحصول على تأثير أحادي اللون. اللون المرجاني يتناسب جيدا مع الجلد الداكن أو الحنطي ولكن تجنبي الظلال الداكنة جداً.

- اللون البرقوقي: هذا اللون هو لامرأة جادة وهو يناسب المساء. وهناك مجموعة واسعة من الظلال المتاحة بألوان مختلفة. لذلك اختاري اللون الأنسب لبشرتك.

- اللون الأحمر: إذا كان لديك شخصية جريئة ، فإن اللون الأحمر يمثل الظل الأنسب لك. ظلال الأحمر خطيرة ومؤثرة لذلك تأكدي من اختيار الظل المناسب لبشرتك.