جميلة البوابة: علاجات طبيعية لتحويل الشعر الرمادي إلى الأسود

كلنا متفقون على أن الشعر الرمادي يمكن أن يشكل بعض المتاعب وخاصة للنساء في سن صغيرة. ولكن ما هو سبب ظهور الشعر الرمادي يا ترى؟ يظهر الشعر الرمادي عندما تنخفض كمية الميلانين التي تنتجها بصيلات الشعر. في بعض الأحيان ، يمكن للمواد الكيميائية التي تضعها على شعرك أن يؤدي الى تفاقم الموضوع.

لحل هذه المشكلة ، إليك بعض الطرق الطبيعية لتغميق شعرك الرمادي:

البصل

من المغري استخدام البصل في الطهي ، ولكن الشعر؟؟

وفقا لخبراء الطب البديل البصل هو افضل علاج للشعر الرمادي. يقشر البصل ويطحن. تدلك فروة الرأس والشعر بالعجينة ويترك لمدة 30 دقيقة. قم بتغطيته بغطاء بلاستيكي حتى لا يقطر في عينيك. تأكدي من استخدام الشامبو للتخلص من رائحة البصل النفاذة.

تكرر هذه العملية كل يوم لمدة أسبوع على الأقل حتى يسري مفعولها.

عصير ليمون وثمار العنب البري

لا بد أنك سمعت عن فوائد ثمار عنب الثعلب أو الغوزبيري، التي قد تكون مفتاح لمشاكل شعرك الأبيض. لعلاج شعرك الابيض، ضعي مزيجًا من عصير الليمون ومسحوق العنب على شعرك وفروة الرأس وقم بتدليكه.

زيت جوز الهند وعصير الليمون

ضعي مزيجًا من عصير الليمون وزيت جوز الهند على شعرك لتحويل شعرك الأبيض إلى أسود. يكرر يوميا للحصول على النتائج المرجوة. ميزة واحدة إضافية من هذه الطريقة هي أنه يعيد أيضًا صحة شعرك.

عصير الجزر

قد لا يكون هذا شائعًا ولكن عصير الجزر قد يكون من اهم العلاجات لشعرك الأبيض والتي لا تحتاج إلى تطبيقها على شعرك. بدلاً من ذلك ، اشربي العصير للحصول على تأثير فعال. لقد ثبت أنه نعمة لصحة شعرك.

الشاي الأسود

بالنسبة للسمراوات اللاتي يرغبن في تغميق شعرهن، فإن صبغة الشاي الأسود الطبيعية تلطخ شعرك وتعزز مستويات الكيراتين والميلانين. اغسلي شعرك بالشاي الأسود كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

حبوب السمسم

دلكي عجينة بذور السمسم في شعرك كل ثلاثة أيام لتسريع إنتاج الميلانين والكيراتين في فروة رأسك.