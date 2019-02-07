جميلة البوابة: أفضل مقشر لعيد الحب

هل تريدين بشرة نضرة وجذابة لا تبحثي في علب الماكياج والكريمات، بل في خزانة المطبخ، وستجدين سر جمال بشرة النساء في الماضي. تعالي لنتعرف على المكونات.

المكونات:

4 أوقية من الجرار الكروية

سكر

ملون طعام باللون الأحمر أو الوردي

زيت النعناع

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لكل جرة

وعاء

ملعقة خشبية

شرائط ملونة

الطريقة:

توضع كمية من السكر في الوعاء تناسب كل جرة.

يضاف ملون الطعام الأحمر ، ثم تضاف حوالي 4-5 قطرات من زيت النعناع مع 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (لكل جرة).

يحرك الخليط لدمج جميع المكونات.

يقسم الخليط على الجرار .

تزين كل جرة بالشرائط الملونة.