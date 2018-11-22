جميلة البوابة: فوائد دقيق الذرة للبشرة

للذرة فوائد عديدة للبشرة، فهي لها دور كبير في علاج الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، ويصعب التخلص منها. بالإضافة إلى قدرتها على تنقية البشرة من الشوائب المتراكمة بداخلها. كما أن لها دورًا كبيرًا في علاج حروق الشمس، والالتهابات الجلدية التي تظهر نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية. كما تعمل على تخليص البشرة من الجلد الميت، وذلك من خلال تقشيرها، والقضاء على العوالق الضارة المتواجدة فيها. لهذا فدقيق الذرة يعتبر مقشر جيد للبشرة الدهنية، فيقوم بتخليص الجلد من الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور البثور.

يمكنكِ عمل مقشر طبيعي من دقيق الذرة، باستخدام:

خل التفاح المخفف بالماء

3 ملاعق من دقيق الذرة

الطريقة: اخلطي المكونات جيداً في وعاء متوسط، ثم تطبق على بشرة نظيفة.

اتركيهم على البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بالماء والصابون.

في حالة استخدام الماسك للبشرة الدهنية يتم استخدام خل التفاح بدون تخفيف.

أما على البشرة الحساسة فيُستبدل الخل بالماء فقط