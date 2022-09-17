جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين يمكن لزيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين أن يجعل شعرك أقوى وأنعم وأكثر إشراقًا. يحتوي Acai ، الذي يشار إليه أيضًا باسم "Purple Gold" ، على الكثير من البروتين وأحماض أوميغا 3 و 6 و 9 الدهنية ، بالإضافة إلى فيتامينات A و E . تعمل هذه العناصر الغذائية جميعها معًا لبناء الشعر ووقف تساقط الشعر في طريقة مذهلة. يعد تطبيق الزيوت المغذية على الشعر طريقة تقليدية لتحفيز النمو وإضفاء اللمعان وجعل خصل الشعر أكثر صحة. أثبتت الزيوت أيضًا في العناية بالشعر بالكيراتين. يمكن حل مشاكل الشعر الجاف والباهت وإعادة نمو الشعر التالف والعديد من مشاكل الشعر الأخرى باستخدام الزيت بأبسط طريقة.

يعتبر الأساي أيضًا مكونًا محبوبًا في العديد من أنواع الشامبو والبلسم والكريمات التي تترك على الشعر. فيما يلي بعض المزايا العديدة لزيت الأساي للشعر.

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين

يرطب شعرك حقًا

نظرًا لأن زيت الآساي مليء جدًا بالأحماض الدهنية الصحية ، فإنه يعمل بشكل رائع على الشعر المتطاير والجاف والتالف. تصبح الضفائر ناعمة ولامعة نتيجة تغلغل زيت الأساي في جذع الشعر وبصيلات الشعر. إذا كان الشعر رطبًا ، فإنه يعمل جيدًا للاحتفاظ بالرطوبة. لذلك يجب دائمًا استخدام زيت الأساي على الشعر الرطب المغسول بالشامبو.

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين

يوفر حماية من أضرار أشعة الشمس

قد يصبح شعرك المعالج بالكيراتين جافًا ومتجعدًا تمامًا بعد قضاء الكثير من الوقت في الشمس. يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تجفف جذع الشعرة وتضعف تماسك الشعر الطبيعي. والخبر السار هو أن زيت الأساي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في علاج الشعر المتضرر من الشمس. يحتوي زيت الأساي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول. لذلك ، ضعي زيت الأساي على شعرك قبل مغادرة المنزل إذا كنت تنوي قضاء بعض الوقت في الخارج تحت أشعة الشمس.

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين

حماية للشعر المصبوغ

زيت الأساي هو تركيبة عالية من مضادات الأكسدة. تساعد الدفاعات المضادة للأكسدة في حماية لون الشعر عن طريق منع أكسدة الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى بهتان لون الشعر. لذلك ، فإن استخدام زيت الأساي بشكل منتظم سيساعدك في الحفاظ على لون شعرك النابض بالحياة.

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين

يشجع فروة الرأس الصحية

الزنك وحمض الفوليك وأحماض أوميغا 3 الدهنية كلها موجودة في زيت أكي بنسب محترمة. يعمل حمض الفوليك على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس ، بينما يلعب الزنك دورًا حيويًا في دعم صحة فروة الرأس ومنع تساقط الشعر. زيادة تدفق الدم يعزز نمو الشعر ويبطئ ظهور الشيب المبكر. يشتهر زيت الأساي أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات ، والتي تهدئ فروة الرأس ، وتقلل من الحكة ، وتعزز بيئة أفضل لنمو الشعر.

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين

ينظم الشيخوخة المبكرة

بصيلات الشعر هي أعضاء صغيرة معقدة بحد ذاتها. ولكي تعمل بشكل فعال ، فهي بحاجة إلى التغذية والطاقة والدفاع ضد السموم الخطرة ؛ وإلا فإنه يتدهور ويبدأ في الانكسار. لأن الأساي يحتوي على نسبة عالية من ORAC ، لديه قدرة كبيرة على امتصاص جذور الأكسجين. يحتوي الأساي وحده على كمية كبيرة تبلغ 3800 وحدة من ORAC ، والتي يحتاجها جسمنا لتحييد الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الخلايا قبل الأوان.

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