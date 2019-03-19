جميلة البوابة: الفوائد الخمسة لتزييت الشعر

من الناحية العضوية: في حين أن زيوت الشعر الراقية والتي تباع بالصيدلية تخدم هذا الغرض ، إلا أنها ليست مثل الزيوت البكر العضوية. كلما كان زيت شعرك أقل معالجة ، كلما زاد مستوى الفيتامينات والمواد الغذائية الدقيقة فيه.

التلطيف العميق: بغض النظر عن التكلفة والعناية التي تعدك بها اصناف الشامبو ، والبلسم ، ومصل الشعر ومنتجات الشعر الأخرى التجارية ، لا شيء يمكن أن يتفوق على الزيوت الطبيعية عندما يتعلق الأمر بتنشيط أنسجة الشعر. على عكس زيوت الشعر المشحونة كيميائيًا ، تتعمق حقًا في بشرتنا وتخترقها للأفضل.

يعزز الدورة الدموية: واحدة من أهم فوائد التدليك المنتظم للشعر (الزيت) هو أنه يحسن الدورة الدموية لدينا حول منطقة فروة الرأس. نظرًا لأن الزيت ينتشر بالتساوي على جميع زوايا فروة الرأس تقريبًا ، فإن جذر شعرك قادر على الحصول على العناصر الغذائية التي يستحقها عن حق.

مشاكل تساقط الشعر: من المزايا الأخرى لتزييت شعرك بشكل منتظم أنه يساهم بشكل كبير في نمو شعرك ويمنع تساقط الشعر. اختر أفضل تنوع يناسب فروة رأسك (واعتمد أيضًا على مشكلة الشعر التي تواجهها في الوقت الحالي) - زيت الزيتون وجوز الهند وحتى زيت سماكة الشعر - واستخدامه بشكل منتظم.

لا يسبب هشاشة الشعر: يصعب التحكم في الشعر المجعد والهش ، خاصة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا. يمكن أن يساعد تزييت شعرك في الليل أو قبل ساعة من الاستحمام على حل المشكلة إلى حد كبير. ضعي كمية صغيرة من الزيت ودلكي بها شعرك وفروة الرأس ولكن ليس بعمق كبير.