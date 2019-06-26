جميلة البوابة: فوائد قشر القهوة للبشرة 

يعتبر قشر القهوة مصدر للمواد الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي قد تفيد الجلد وفروة الرأس والشعر وعلاج حب الشباب وغيرها من الاستخدامات، ومن استخدامات قشر القهوة الأكثر شيوعًا ما يأتي:

التقشير: يحتوي قشر القهوة على مضادات للميكروبات مما يعزز صحة الجلد عن طريق تعزيز مستويات الكولاجين وتقليل الشيخوخة المبكرة، حيث يخلط ربع كوب من قشر القهوة المطحون وربع كوب من السكر البني مع عصير الليمون ويفرك الجلد لبضعة دقائق مرة واحدة أسبوعيًا.

تقليل انتفاخ العيون: يحفز الكافيين من تدفق الدم مما يقلل تراكم السوائل تحت العينين، حيث يوضع خليط قشر القهوة المطحون والسائل من القهوة حول العينين.

الحماية من الشمس: يحتوي قشر القهوة على العديد من مضادات الأكسدة مثل: البوليفينول الذي يساعد على حماية من الأشعة فوق البنفسجية وعلامات الشيخوخة المرتبطة بأشعة الشمس، لذلك يساعد شرب القهوة أو تطبيقها على الجلد بتوفير مضادات للأكسدة.

الحد من السيلوليت: يساعد قشر القهوة في الحد من ظهور السيلوليت على الجلد، حيث يساعد الفرك والتقشير بتحفيز تدفق الدم والحد من ظهور السيلوليت.

علاج حب الشباب: يحتوي قشر القهوة على مضادات الأكسدة والأحماض حيث يساعد فرك الوجه على إزالة خلايا الجلد الميتة وغيرها من المواد التي تسد المسام.

تقشير جلد القدم: يساعد فرك القدم بقشر القهوة على تليين الجلد وكشط خلايا الجلد الميت من باطن القدم.

فروة الرأس: يساعد فرك فروة الرأس بقشر القهوة على إزالة الخلايا الميتة من فروة الرأس.

