جميلة البوابة: تعرفي على فوائد قشر القهوة

يعتبر قشر القهوة محفز للجهاز التناسلي قبل الحمل لما له من فوائد في تنظيف الدم وتنظيم العادة الشهرية وينصح بعدم شربه بكثرة للحامل لأنه يزيد من عملية انقباض الرحم وخاصة في الأشهر الأولى لذا يجب شربه بطريقة معتدلة دون مبالغة. كما يقوم على تنظيف الرحم من الأوساخ والعوالق الموجودة فيه وخاصة بعد عمليات الإجهاض أو النفاس

ويساعد مشروب قشر القهوة على تنظيم الدورة الشهرية بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الأدوية التي تقوم على تحفيز المبيض ودون أعراض جانبية.

فوائد قشر القهوة للبشرة

تقشير الجلد: يمكن عمل ذلك من خلال خلط قشر القهوة بزيت جوز الهند، ولهذه الوصفة نتائج فعالة في التخلّص من الخلايا الميتة في البشرة. ويمكنك استخدام قشر القهوة كبديل عن الصابون العادي.

الحفاظ على صحّة البشرة: يمكن استعمال هذه الوصفة من قشر القهوة للوجه، وهي كالتالي: مزج ملعقتين من قشر القهوة مع ملعقتين من مسحوق الكاكاو، إضافة ثلاث ملاعق من الحليب أو القشدة إلى الخليط، إضافة ملعقة كبيرة من العسل أيضاً، ويتمّ وضع المزيج على الوجه لمدّة لا تقلّ عن عشر دقائق، ويوفّر قشر القهوة للبشرة مضادات أكسدة طبيعيّة.

فوائد قشر القهوة للتنحيف:

قشرُ القهوة يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلّص منها.

يزيدُ من قدرة الشخص على ممارسة التمارين الرياضيّة بمعدل يزيد عن معدله الطبيعيّ.

يحفّزُ العضلات على البدء بحرق الدهون واستهلاك الكربوهيدرات والدهون المتراكمة به ممّا يزيد من انتاج الطاقة اللازمة للبدء بالتمارين.

تساعدُ قشورُ القهوة على سدّ الشهية للطعام وتقلّل من كمّيّة الطعام التي يتناولها الشخص.

قشورُ القهوة مدرةٌ للبول، وتُساعدُ الجسم على التخلّص من الماء المحتبس داخله.

تُخلص قشورُ القهوة المرأة من أوساخ الرحم في حالة النفاس، ممّا يساهم في سرعة رجوع البطن لوضعه الطبيعيّ.