جميلة البوابة: فوائد قشور البطاطا لبشرتك وشعرك

البطاطا هي مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة والبروتين وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والنياسين والثيامين.

ولكن هل تعلم أن قشور البطاطا هي أفضل علاج لتفتيح بشرتك ، ولعلاج القشرة والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والشعر الرمادي.

وصفة قشور البطاطا لقشرة الرأس

المكونات:

20 قطرات من اليود (14 مل)

4 أكواب من الماء (لتر)

4 كجم من قشور البطاطس

عصير 2 ليمونة

الطريقة:

يسخن الماء في وعاء.

بمجرد أن يغلي ، تضاف قشور البطاطا.

يغلي لمدة 15 دقيقة ، ثم يرفع عن النار.

يصفى المزيج.

يضاف عصير الليمون وقطرات اليود.

قم بتخزين الخليط في وعاء زجاجي وأغلقه بإحكام.

ضعيه على شعرك بعد الغسيل. كرري الإجراء في كل مرة تغسلين فيها شعرك.

وصفة البطاطا النيئة لتفتيح البشرة

تُعرف البطاطا بأنها عامل تفتيح طبيعي للبشرة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

الطريقة:

يوضع قناع من البطاطا النيئة المبشورة على منطقة وجهك.

يشطف باستخدام الماء بعد 30 دقيقة.

يساعد القيام بذلك بشكل منتظم على جعل وجهك نظيفًا وسلسًا ومشرقًا بالإضافة إلى تقليل تورم الوجه.

أو

يمكنك وضع خليط من عصير البطاطا والليمون لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي. سيكون هذا بمثابة مبيض معتدل لبشرتك ، ويؤدي إلى نتائج سريعة.

وصفة البطاطا للشعر الرمادي

الفوائد الجمالية للبطاطا مليئة بالأشياء الجيدة - فهي غنية بفيتامين B و C ، وتضيء بشرتك وتحسنها ، ومن المعروف أيضًا أنها تقلل من التجاعيد. بصرف النظر عن إضافة النكهات إلى طعامنا يتم استخدامه للعناية بالبشرة والجسم والشعر أيضًا. يعزز مذاقك وجمالك ويساعدك على تحقيق الثقة بالنفس فيك.

الطريقة:

اسلقي قشور البطاطا ثم صفي الماء.

بعد وضع الشامبو على شعرك ، اشطفيه باستخدام خليط ماء البطاطا. سيؤدي ذلك إلى تغميق لون شعرك ، مما يمنحه ذلك التوهج الجميل.