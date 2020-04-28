جميلة البوابة: فوائد وأضرار حبوب الكولاجين

من المعروف أن التقدم في العمر يسبب انخفاضاً في كمية الكولاجين التي ينتجها الجسم بصورة طبيعية؛ ما يؤدي بدوره إلى ظهور التجاعيد وارتخاء الجلد وترهله، لذلك تستخدم المركبات الصنعية للكولاجين لتعويض هذا النقص، ومن أهم فوائدها:

مرونة الجلد. أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن النساء اللواتي يتناولن حبوب الكولاجين تزداد لديهن مرونة الجلد، لذلك يستخدم الكولاجين في تحسين مظهر الجلد وفي التقليل من التجاعيد والثنيات الجلدية في الوجه، فهو يقوم بملء الخطوط الناجمة عن هذه التجاعيد.

الكتلة العضلية. تبين أن القيام بالتمارين الرياضية بالتزامن مع تناول منتجات الكولاجين يزيد من قوة وكتلة العضلات بشكل كبير حسب دراسة أجريت في عام 2015.

التهاب المفاصل. أجري بحث على مرضى الفصال العظمي (المدعو أيضاً بالتهاب المفاصل التنكسي) (Osteoarthritis) (هو التهاب يصيب المفاصل ويؤدي إلى اضطراب في وظيفة المفصل وتحديد مدى حركته)، فتبين أن تناول حبوب الكولاجين يخفف من الألم الناتج عن المرض إلى حدٍ كبير.

درجة لون البشرة. يحافظ الكولاجين على الجلد بملمس ناعم نتيجة تواجده في أدمة الجلد (Dermis) ويمنع ظهور انطباعات الأوعية الدموية على الجلد الخارجي، كما يحافظ على نضارة البشرة.

الندبات. يساعد الكولاجين في إخفاء الندبات الناتجة عن حب الشباب (Acne)؛ لأنه يعمل على ترميم الجلد لنفسه بشكل أسرع فهو يحفز إنتاج خلايا جديدة، وكذلك يقوم الكولاجين بإخفاء أو تقليل مساحة البقع الداكنة في الجلد.

الرطوبة. يعتبر الجلد الجاف مشكلة شائعة يمكن التغلب عليها من خلال حبوب الكولاجين، لأن مركب الكولاجين يحافظ على رطوبة الجلد يبقيه نضراً حتى في ظروف المناخ الجاف.

يسرع نمو الشعر والأظافر ويقويهما: نظراً لطبيعة الكولاجين البروتينية فهو يساعد على تقوية جذر الشعرة وسرير الظفر ويجعلهما أكثر مرونة، لكن ليقوم الكولاجين بهذا الدور يجب أن يتزامن تناوله مع وارد غذائي متوازن ومتنوع؛ لكي يحصل كل من الشعرة والظفر على غذائهما الكامل.

أضرار حبوب الكولاجين :

زيادة في الوزن ولذلك يفضل عدم تناولها لمن يرغبون في إنقاص أوزانهم أو المحافظة عليها من الزيادة لكن هذا الأثر يمكن اعتباره مناسبا لمن يعانون من النحافة ويرغبون في زيادة أوزانهم.

سعرها عال جداً مقارنة بأسعار المستحضرات الدوائية الأخرى.

الاصابة بمشكلات صحية في المعدة والجهاز الهضمي و لذلك يجب عدم تناولها بدون استشارة الطبيب المختص و بالكمية التي يحددها فقط.

نصائح للحفاظ على البشرة بجانب استخدام حبوب الكولاجين :

الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء لأنها تعمل على ترطيب سائر أجزاء الجسم و منها البشرة فتمنحها الطراوة و تحافظ عليها.

الحرص على تناول الأطعمة الغذائية الصحية و المفيدة و التي تمنحك كافة العناصر الغذائية التي تحتاج إليها بشرتك و لا تعتمدي فقط على المستحضرات الكيميائية مثل حبوب الكولاجين فمنتجات الطبيعة هي الأفضل في الحفاظ على صحة جسمك و بشرتك.

الحرص على استخدام كريمات الوقاية من الشمس والبقاء في الظل لأن أشعة الشمس من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إتلاف البشرة.