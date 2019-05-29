جميلة البوابة: قناع البشرة النضرة للعيد

منشور 29 أيّار / مايو 2019 - 12:31
جميلة البوابة: قناع البشرة النضرة للعيد

هل تعانين من بشرة متعبة ومرهقة؟ أنت بحاجة الى قناع بشرة مرطب ومجدد للخلايا المتعبة، ولكن لا تنسى بأن النوم عنصر فعال في نضارة البشرة.
المكونات:
ملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E
ملعقتان صغيرتان من العسل
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
بيضتان
موزة مهروسة
الطريقة:
اخلطي المكوّنات معاً بشكلٍ جيد.
ضعي المكونات على كامل الوجه ومنطقة حول العينين أيضًا.
اتركي الوصفة لمدة ثلث ساعة.
اغسلي الوصفة بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.
كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وسترين النتيجة.

كلمات دالة:جميلة البوابةقناع البشرة

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