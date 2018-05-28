جميلة البوابة: قناع القمح لبشرة نضرة

هل ترغبين في بشرة نضرة وصافية ليس بها أي شوائب؟ تعالي معنا لنجضر قناع القمح لبشرة نضرة كل يوم...

المكونات:

دقيق القمح

عصير ليمون

حليب مجفف

لبن خاثر

الطريقة:

في وعاء تضاف ملعقة طعام من دقيق القمح.

تضاف 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحليب للقمح.

بعد ذلك تضاف ملعقة طعام من اللبن الرائب.

تضاف ملعقة طعام من عصير الليمون.

تمزج بشكل جيد ويستخدم.

توضع طبقة من هذا الخليط على الوجه.

هذا الخليط غني بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. بينما يعمل اللبن الرائب وعصير الليمون على توحيد لون البشرة في حين سيجعل مسحوق الحليب بشرتك أكثر نضارة.