جميلة البوابة: قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة

الهالات الداكنة والخطوط الدقيقة شائعة جدًا وتظهر عادة عند التقدم في العمر. ويمكن أن تظهر هذه المشكلات حتى قبل بلوغك سن 25 بسبب التوتر ، واستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، ونقص العناية بالبشرة / والعيون ، والنظام الغذائي غير الملائم ، إلخ. هناك الكثير من كريمات العين التجارية المتوفرة في السوق، ولكن هذه الوصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والهالات الداكنة.

قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة

الفوائد:

القهوة : تزيد من الدورة الدموية وتساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وتضيء بشرتك. تساعد على تخفيف الخطوط الدقيقة والهالات تدريجياً.

جل الصبار- يحافظ الصبار على ترطيب البشرة ويمنع الخطوط الدقيقة.

الأشياء التي تحتاجين اليها:

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار النقي

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة العضوية أو ملعقة صغيرة من زيت القهوة

بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك.

الطريقة:

في وعاء ، يُضاف جل الصبار وزيت القهوة. ويمزج جيداً. أضف المنتج في جرة محكمة الغلق. أضف بضع قطرات من الزيت العطري لتحقيق فوائد إضافية.

للاستخدام ، خذ بعض المنتجات على إصبعك واضغط عليه أسفل عينيك وقم بتدليكه على وجهك قبل النوم. عند استخدامه بانتظام ، يمكن أن يساهم الجل في تحقيق بشرة متينة وناعمة وخالية من المشاكل.