جميلة البوابة: كريم شمع العسل الطبيعي

هل مللتِ من الكريمات المتوفرة في السوق التي تعد بترطيب وتغذية للبشرة ولكنها بالكاد تحتوي على اي مواد طبيعية؟ جربي هذه الوصفة الرائعة والعضوية.

المكونات:

ربع كوب من الماء المقطر

ربع كوب من زيت اللوز

ملعقة من شمع النحل

ملعقتين من الجليسرين

1 خيار

الطريقة:

بواسطة الخلاط الكهربائي اهرسي حبة الخيار جيدًا وضعيها في وعاء مناسب.

في حمام ماء دافيء، ضعي وعاء مناسب الحجم وأضيفي إليه زيت اللوز والجليسرين وشمع العسل.

عند ذوبان شمع العسل قلبي المكونات جيدًا لتمتزج واتركيهم جانبًا حتى يبرد الخليط.

في الخلاط الكهربائي أضيفي الماء المقطر وشمع العسل الممزوج بزيت اللوز والجليسرين والخيار واخلطي المكونات جيدًا حتى الحصول على ملمس كريمي.

أضيفي الخليط إلى علبة معقمة ونظيفة والآن يمكنكِ إستخدامه بكل سهولة يوميًا لترطيب بشرة الوجه والجسم بالكامل.