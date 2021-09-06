جميلة البوابة: كل ما تريدين معرفته عن مادة البوتوكس

البوتوكس هو الاسم التجاري لتوكسين البوتولينوم من النوع أ ، وهو بروتين منقى تنتجه بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم ، مما يقلل من نشاط العضلات...

يتم استخدامه سريريًا في المواد الصغيرة لعلاج الحول (اختلال في العين) وتشنجات الوجه والاضطرابات العصبية الأخرى التي تتميز بانقباضات عضلية غير طبيعية.

تم ترخيص البوتوكس للاستخدام في عمليات التجميل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2002. حقن البوتوكس هي طريقة سريعة وغير مؤلمة نسبيًا لإزالة أقدام الغربان وخطوط التجهم وخطوط الجبهة. تحظى هذه العملية التجميلية بشعبية كبيرة نسبيًا ، حيث تم إجراء الملايين من علاجات البوتوكس في السنوات الأخيرة ، وغالبًا ما تستخدم لتعزيز نتائج إجراءات الجراحة التجميلية الأخرى مثل شد الوجه أو رفع الحاجب أو جراحة الجفن. يمكن أن تستمر نتائج علاج البوتوكس في أي مكان من أربعة إلى ستة أشهر.

معلومات هامة عن البوتوكس

هل تعلم أن حقن البوتوكس تمنع الإشارات العصبية المسؤولة عن التعرق وتوقف إنتاج الغدد العرقية للعرق؟ من الآمن استخدام البوتوكس للأغراض التجميلية والعلاجية. لا توجد ردود فعل تحسسية خطيرة أو آثار جانبية أخرى كبيرة ، باستثناء الآثار الجانبية الطفيفة العرضية مثل التورم أو الكدمات أو الاحمرار في مواقع الحقن. عندما يُعطى في مجموعة عضلية خاطئة يمكن أن يتسبب في تعابير الوجه غير المناسبة والتي ستزول في حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، لأنها عادة ما تكون مؤقتة.

تم استخدام البوتوكس أيضا لنحت الخط السفلي من الوجه والرقبة المعروف أيضًا باسم شد نفرتيتي مما يعطي شكلاً جميلاً للوجه والرقبة.

كما تم استخدام البوتوكس لعلاج تجاعيد العين وترهل الجلد. تسمى هذه العلاجات علاجات البوتوكس المتقدمة. يتم إجراؤها من قبل أطباء مدربين خصيصًا للعلاجات المتقدمة.

إذا تم حقن البوتوكس من قبل أطباء غير مدربين ليسوا على دراية بتشريح الوجه ، فقد يؤدي ذلك إلى تدلي الجفن المعروف أيضًا باسم PTOSIS. أيضًا عند حقنها بشكل خاطئ في الخط الناطق الشفوي ، يمكن أن يؤدي إلى تدلي زاوية الفم حيث لا يستطيع المريض شرب الماء أو السوائل التي تتسرب بسبب شلل العضلة الخطأ.

هل يمكن عمل مادة البوتوكس على أي جزء من الجسم؟ يستخدم البوتوكس لما يلي:

خط التجهم العمودي بين الحاجبين

خطوط أفقية عبر الجبهة

الخطوط الدقيقة في زوايا العين ، والمعروفة أيضًا باسم أقدام الغراب أو خطوط الضحك

طيات العنق

خط العبوس الأفقي فوق جسر الأنف

تشكيل الفك

فرط التعرق (التعرق الزائد تحت الإبط واليدين والقدمين)

تشكيل الحاجب

Mesobotox (توهج الوجه)

صداع نصفي

خلاصة القول هي أن المرء يحتاج إلى اختيار طبيب جلدي مؤهل أو جراح يتمتع بخبرة واسعة في إجراء حقن البوتوكس.

الدكتورة رزان العبداللات: معلومات تهمك عن البوتكس

جميلة البوابة: 5 مؤشرات هامة للتوقف عن استعمال مستحضرات التجميل