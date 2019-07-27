جميلة البوابة: كيف تتخلصين من الذقن المضاعفة؟

تعتبر الذقن المضاعفة من العيوب الجسدية الصغيرة التي تسبب مشاكل كبيرة. وتصيب هذه المشكلة كل من الرجال والنساء.

أسباب الذقن المضاعفة متعددة. يمكن أن تكون ذات أصل جيني أو فسيولوجي ولكنها مرتبطة أيضًا بزيادة الوزن أو الشيخوخة. للتغلب على هذه الخاصية المزعجة ، توجد عدة حلول.

ممارسة تمارين الوجه:

غالبًا ما ترتبط الذقن المضاعفة بارتخاء العضلات والجلد. مع الشيخوخة أو بسبب اكتساب أو خسارة الوزن المفاجئة يميل الجلد إلى فقدان مرونته. ولهذا السبب فأن بعض التمارين الصغيرة يمكن أن تحسن من مرونة الجلد.

أبقِ رأسك مستقيماً وقم بمد لسانك قدر الإمكان كرر هذا التمرين عشر مرات. مع وضع يدك اسفل ذقنك .

تطبيق الكريمات والتدليك:

هناك العديد من كريمات التخسيس في السوق. وهي متوفرة في الصيدلية والعطور. بالإضافة إلى تكوينها ، فإن تطبيقها على منطقة اسفل الذقن يساعد على تقليل الذقن المضاعفة .

ضع الكريم وقم بتدليكه من الذقن إلى الصدر. لمزيد من الفعالية ، ثم بذلك في الصباح والمساء بشك روتيني. مع التكرار سوف تلاحظ الفرق سريعا.

تمويه الذقن المضاعفة :

استغلي قصات الشعر التي تقلل من التركيز على الذقن المضاعفة وحيل الماكياج لتمويه شكل الذقن المضاعفة.

بالنسبة للرجال، من الممكن أيضًا إخفاء ذقنك المضاعفة عن طريق اللحية!

الجراحة: الحل الجذري

في بعض الأحيان، لا تنجح الحيل الطبيعية في تقليل الذقن المضاعفة . قد يكون من الضروري عندئذٍ استخدام مشرط خبير مختص.

شفط الدهون أو شد الرقبة بالخيوط قد يكون الحل الأمثل اذا كنت تخشى الجراحة. يفضل مناقشة الحل المناسب مع الطبيب.