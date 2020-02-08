جميلة البوابة: كيف تحصلين على شفاه حمراء مثيرة

لا شك ان أحمر الشفاه الأحمر بكل ظلاله مرغوب ومحبوب ومطلوب خصوصا مع اقتراب يوم الحب ولكن كيف يمكنك الحصول على شفاه حمراء وممتلئة بشكل طبيعي في الوقت المناسب؟ تعالي لنتعلم :

اختاري لونا يناسب لون بشرتك. الظل المناسب سوف يجعل أسنانك تبدو أكثر بياضا. أما إذا كان اللون يجعل وجهك يبدو باهتًا ، فهو ليس الظل المناسب لك.

يمكن أن يجلب اللون الأحمر الكثير من الاهتمام لوجهك. قبل وضع هذا اللون ، يجب تحضير المنطقة المحيطة بالشفاه. بناءً على نوع بشرتك ، يمكنك استخدام مصحح الألوان أو خافي العيوب.

إذا كنت تبحثين عن لون ساطع حقًا ، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر الشديد أثناء تحديد شفتيك. استخدم كريم مصحح لإصلاح أي خطوط غير واضحة.

بالنسبة للظلال الداكنة ، يمكنك استخدام محدد الشفاه. يمكنك أيضًا استخدام ورقة نشاف لامتصاص الزائد من أحمر الشفاه لتجنب الشكل غير المتناسق.

أخيرًا ، احرصي على موازنة مظهرك. تجنبي المكياج الثقيل للعينين ماسكارا وكحل فقط دون ظلال للعيون.