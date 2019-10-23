جميلة البوابة: كيف تعتنين بأظافرك؟

يجب أن تكون العناية بالأظافر جزءًا حيويًا من روتين جمالك. في الواقع ، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لمعان أظافرك وفقا للخبراء.

فحص إذا كان لديك أظافر صحية

يمكن أن يمنحك مزيج من النظام الغذائي المتوازن ، والعناية الروتينية بالأظافر ، والنظافة الشخصية الجيدة أظافرًا جميلة وصحية.ابحثي عن علامات تشير إلى أن أظافرك صحية. قومي بفحص لون اظافرك التي ينبغي أن تكون بيضاء وردية وتأكد من وجود البشرة ، وهي عبارة عن قسم أبيض على شكل نصف قمر يُسمى lunula عند قاعدة الظفر.

نصائح هامة:

الحفاظ على نظافة اليدين

من المهم التأكد من أن أظافرك ومحيطها خال من الأوساخ. استخدم مزيل طلاء أظافر خالٍ من الأسيتون للتخلص من طلاء الأظافر. يمكنك وضع الصابون على فرشاة الأسنان ، ثم تنظيف أظافرك برفق. هذا يزيل الأوساخ ويقشر أي جلد ميت دون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية أو تجفيف أو دعك.

تقليم الأظافر بانتظام

يجب تقليم الأظافر مرة واحدة على الأقل في أسبوعين. لا ينبغي قص البشرة لأنها تساعد على إغلاق المنطقة عند قاعدة الظفر وإذا قصت بطريقة خاطئة، فإن الأظافر قد تكون عرضة للعدوى البكتيرية. بدلاً من ذلك ، يدفع الجلد الزائد برفق مرة واحدة في الأسبوع بعصا خشبية بعد الخروج من الحمام ثم استخدم زيت مرطب أو مستحضر.

الاستثمار في اداوت عناية بالاظافر

تطهير أدوات الاظافر الخاصة بك عن طريق غسلها بالماء والصابون ثم مسحها بالكحول بعد كل استخدام.

حماية وترطيب أظافرك

كلما طبقت طلاء الأظافر، استخدم دائمًا طبقة أساسية أولاً. يساعد الطلاء في حماية الظفر بشكل أفضل وفي الوقت نفسه يحمي الظفر من تصبغات الطلاء. ضعي زيت اللوز على اصابعك والأظافر ليلاً للحصول على ترطيب مناسب ودورة دموية.

دع أظافرك تتنفس

خذ فترات راحة بين الطلاء واتركي أظافرك تتنفس. إذا تم تركها لفترة طويلة يمكن أن تضعف هيكل الظفر.

تجنبي الاعتماد على الأظافر الصناعية أو الأكريليك.