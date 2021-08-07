جميلة البوابة: كيف يمكنك الحصول على شعر صحي ولامع؟

لقد مررنا جميعًا بأيام شعر سيئة ، ودعونا نواجه الأمر ، فإن الاستيقاظ بشعر مجعد يصعب ترويضه يمكن أن يفسد الحالة المزاجية لبقية اليوم...

بفضل أسلوب حياتنا المشغول جنبًا إلى جنب مع عادات الأكل غير الصحية ، فإننا بالكاد نبذل أي جهد لتدليل شعرنا. نتيجة لذلك ، إما أن نواجه تساقطًا مفرطًا للشعر أو ينتهي بنا الأمر بشعر جاف وبلا حياة. بينما يتم إلقاء اللوم على الجينات في بعض الحالات ، فإن الجاني الحقيقي هو منتجات العناية بالشعر ذات المواد الكيميائية الثقيلة ، سواء كان ذلك الشامبو ،

مكيفات أو أمصال تترك على الشعر. لقد وضعنا دليلًا لعكس الضرر وإضفاء حياة جديدة على بشرتك.

فيما يلي 3 طرق للتأكد من التحول إلى الحلول الطبيعية والاستمتاع بشعر كثيف لامع:

قل نعم للشامبو الخالي من المواد الكيميائية

تخلص من الشامبو القاسي الذي يحتوي على مواد كيميائية لصالح منظفات الشعر الطبيعية التي لا تحتوي على مواد ضارة مثل البارابين والكبريتات والألوان الاصطناعية والعطور القوية. في حين أن الشامبو الذي يحتوي على SLS / SLES قد يمنحك شعوراً بالنظافة الشديدة ، فإن هذه المكونات تجرد شعرك من زيوته الطبيعية ، مما يؤدي إلى ظهور خيوط شعر هشة تشبه القش وأكثر عرضة للتكسر. السيليكون الموجود في كريمات الشعر مادة أخرى يجب تجنبها لأنها تسبب تراكم في فروة رأسك مع مرور الوقت. إذا كنت تواجه مشاكل قشرة الرأس ، فابحث عن مكونات مثل النيم والليمون التي لها خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

لا تفرط في ترطيب شعرك

كثيرون منا مذنبون بالإفراط في تكييف شعرنا ، وتنعيمه باستخدام مكيفات تترك على الشعر وأقنعة شعر كثيفة. بينما يتطلب الشعر الجاف بعض العناية الإضافية ، فإن المبالغة في استخدام المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. يمكنك بدلاً من ذلك اختيار تدليك الزيت القديم لمنح شعرك دفعة قوية. يعد وضع زيوت مثل اللوز أو جوز الهند أو الخردل مرة واحدة في الأسبوع طريقة رائعة لاستعادة الترطيب الطبيعي في جسمك.

دع شعرك يتنفس

لا تدع المسوقين يخدعونك للاعتقاد بأنك بحاجة إلى الكثير من المنتجات. بالطبع ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع في العناية بالشعر ، ولكن ليس عليك شراء كل منتج آخر يوصي به مصفف الشعر. المفتاح هو أن تبقي الأمر بسيطًا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات العناية بالشعر. احصل على تركيبة مصنوعة من مكونات طبيعية وتقدم العديد من الفوائد مثل منع تساقط الشعر وتعزيز نمو وتقوية بشرة الشعر. إذا كانت المناطق التي تقلقك هي ترقق الشعر وتقصفه ، فابحث عن المنتجات التي تحتوي على البصل وحبوب القهوة والصبار والجزر والكزبرة وما إلى ذلك.

في حين أننا غالبًا ما نتبع نهجًا بسيطا في العناية بالشعر ، فإن شعرنا يستحق كل التدليل. إلى جانب استخدام المنتجات الطبيعية ، تأكد من أن تكون لطيفًا مع خصلات شعرك ، واشرب كمية كافية من الماء واحصل على قسط كافٍ من النوم للحصول على شعر أحلامك.

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