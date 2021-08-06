إذا كنتِ من صاحبات البشرة المختلطة .. إليكِ الروتين اليومي للعناية الفائقة بالبشرة

تمتلئ الأسواق بمنتجات العناية بالبشرة ومن السهل اتباع روتين بسيط، ولكن يجب أن يكون الروتين المثالي لنوع بشرتكِ؛ حتى يؤتي بثماره، وإذا كنتِ من صاحبات البشرة المختلطة، فيجب أن تولين لها اهتمامًا خاصًا.

وتعتبر البشرة المختلطة هي اندماج بين البشرة الجافة والدهنية؛ لذا فإنه يجب ترطيبها وتنظيفها بأهمية شديدة، ويجب اتباع روتينًا صارمًا لموازنة متطلبات بشرتكِ صباحًا ومساءً .. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها كل يوم:

التنظيف

يجب استخدام منظف يحتوي على مضادات الأكسدة لتنظيف البشرة من الأوساخ والزيوت، وتذكري، بدء يومك بتنظيف وجهك وانهيه بنفس الطريقة، حتى لا تتركي بشرتك أرضًا خصبة للبكتيريا التي تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

التونر

يعطي التونر عناية فائقة لمنظف البشرة ويساعد على ترطيب وتهدئة وتوازن مستويات PH، لذا يجب وضع بضع قطرات من التونر الخالي من الكحول على البشرة.

الترطيب

يعتبر خبراء العناية بالبشرة أن عدم ترطيب الوجه؛ يعني الخروج بدون قناع، ويعتبر الترطيب مهم جدًا للبشرة، واهتمي بالاستعانة بتركيبة خفيفة الوزن وخالية من الزيوت وضعيها برفق على وجهك النظيف.

واقي الشمس

إذا قررتي الخروج صباحًا، يجب أن تضعي عامل حماية من الشمس على جسمك.

روتين العناية الليلي..

ماء الميسيلار

قومي بتنظيف وجهك من المكياج باستخدام ضمادات قطنية وماء منظف.

التنظيف

ضعي غسول الوجه على وجهك واستخدمي أطراف أصابعك برفق لتدليك على بشرتك، سيؤدي ذلك إلى إزالة كل آثار الماكياج والمواد العالقة في بشرتك.

سيروم البشرة

استخدمي سيروم يحتوي على BHA وحمض الساليسيليك، ويستخدم السيروم لاستهداف وعلاج المشاكل مثل حب الشباب وتوسع المسام واختلاف لون البشرة والبقع الداكنة، وضعي السيروم على بشرتك ولا تقومي بتدليكه كثيرًا.

الترطيب

للحصول على بشرة صحية، قومي بترطيب بشرتك بتركيبة مخصصة تمنع مشاكل البشرة المختلطة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

تعرف على بنادول الأسود ( بنادول مايجرين)

زيوت عطرية تخفف من حدة الحساسية الموسمية