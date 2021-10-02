جميلة البوابة: لماذا حليب الحمير جيد لبشرتك؟ كانت ملكة مصر القديمة ، كليوباترا ، تعتبر ذات جمال عظيم. وللحفاظ على جمال بشرتها ، كانت تستحم في حليب الحمير يوميًا. إلى جانب ذلك ، وصف أبقراط ، أبو الطب ، حليب الحمير لأمراض مختلفة بما في ذلك الحمى والجروح وما إلى ذلك. ولإضافة إلى هذه الفوائد ، يحتوي حليب الحمير على أربعة أضعاف كمية فيتامين سي من حليب البقر. لذلك ، ليس سراً أن حليب الحمير هو مصدر قوة للعناصر الغذائية لكل من الجلد والجسم. دعونا نلقي نظرة على فوائد حليب الحمير؟

جميلة البوابة: لماذا حليب الحمير جيد لبشرتك؟

فوائد مذهلة

لمكافحة الشيخوخة والشفاء

يحتوي الحليب على الأحماض الدهنية الأساسية التي تعمل كخصائص قوية لمكافحة الشيخوخة والشفاء. تعمل هذه الأحماض الدهنية على طمس التجاعيد الموجودة على الجلد وتساعد على تجديد الجلد التالف. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي حليب الحمير أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا وهي فعالة في علاج تهيج الجلد واحمراره.

مضادات الأكسدة والغنية بالمغذيات

حليب الحمير، المعروف بإكسير الشباب الطبيعي، مليء بمضادات الأكسدة والمغذيات. يحتوي على فيتامين E والأحماض الأمينية والفيتامينات A و B1 و B6 و C و E و أوميجا3 و 6. هذه الخصائص مجتمعة تجعله مكونًا غنيًا عندما يتعلق الأمر بعلاج البشرة. علاوة على ذلك ، يعد فيتامين د مكونًا مهمًا آخر لبشرة الإنسان ، والمصدر الأساسي للحصول عليه هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية. في الوقت نفسه ، يترك الكثير من ذلك تأثيرًا سلبيًا على الجلد. هنا عندما يعمل حليب الحمير كبديل رائع لأنه يحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د. بشكل عام ، إذا تم تطبيق هذا الحليب بشكل متكرر ، فإنه يجلب تأثيرًا متوهجًا بينما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا.

مرطب ومنعم

من الحقائق المعروفة الآن أن هذا الحليب يعمل كمرطب قوي للبشرة. إلى جانب ذلك ، إذا تم استخدام حليب الحمير باستمرار ، فإنه يعمل بمثابة مطهر رائع كما يساعد في الحفاظ على البشرة صحية ورطبة وناعمة.

لذلك ، فإن حليب الحمير بخصائصه العلاجية والتغذوية والتجديد للبشرة يبرز بسرعة كمكون رئيسي للعناية بالبشرة. وهي تدفع أيضًا العديد من اللاعبين الرئيسيين إلى طرح منتجات العناية الشخصية مثل الصابون والقشدة وما إلى ذلك المصنّعة باستخدام حليب الحمير.

علاوة على ذلك ، يتوسع سوق حليب الحمير العالمي بسرعة مع توقع وصول القيمة السوقية إلى 68،139.0 ألف دولار بحلول عام 2027 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.4% من 2021 إلى 2027. والاستخدام المتزايد لحليب الحمير كعنصر في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية سوف تساهم بشكل كبير في نمو هذا السوق في السنوات القادمة.

جميلة البوابة: تعرفي على أسرار الحليب العلاجية!