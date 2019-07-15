جميلة البوابة: لون ماكياج العيون لصيف 2019

اللون الأخضر هو لون قوي، ويرمز إلى النضارة والتجديد والحيوية، وقد شوهد في مجموعة كبيرة من عروض الأزياء! لذلك لا عجب أن تختاه نجمات هوليوود على السجادة الحمراء من أمثال إيما ستون وكاميلا بيل. بالإضافة الى كيندال جينر التي استخدمته مع كحل بلون النيون الاخضر.

ونظرًا لاعتباره لونًا عالميًا ، يتميز اللون الأخضر بأنه عصري ويأتي بدرجات ألوان متدرجة من الطاووس الأخضر الجيري الى الفستقي والمعدني.

كيف تستخدم اللون الأخضر الياقوتي:

- لابراز العيون الفاتحة، استخدمي الأخضر الداكن أما للعيون الداكنة ، استخدمي ظلال العيون باللون الأخضر الفاتح.

- القاعدة المهمة: إذا كنت تستخدمين ماكياج باللون الاخضر، حافظي على بقية الماكياج بالوان محايدة.

- لماكياج العيون المدخنة ، ضعي ظلال العيون باللون الاخضر أعلى الجفون وتحت العين.

- جربي اللون الأخضر مع الكحل الاسود بالكامل.

- للذهاب الى حفلة.. استخدمي ظل عيون باللون الأخضر المعدني أو قومي بإضافة القليل من اللون الذهبي إلى الظل الأخضر أو ​​بطانة العين.