جميلة البوابة: ماء الورد للتخلص من الحكة القشرة

القشرة هي مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس ويمكن ان تحدث بسبب تراكم المنتج على الشعر أو عندما تكون فروة الرأس جافة جداً / زيتية جدا.

اذا كنت تعاني من هذه المشكلة وترغب في حلها بطريقة طبيعية، فالحل لدينا:

يتميز ماء الورد بخصائص مضادة للجراثيم تعمل بشكل جيد على قتل أي بكتيريا والتخلص من أي ترسبات لديك في جذورك.

لذلك ، يمكنك المضي قدما وإضافة كمية صغيرة إلى الشامبو عند غسل شعرك ، أو تدليك الماء في فروة رأسك بعد الاستحمام.

أما اذا كنت ترغب في استخدام علاج أكثر كثافة للمساعدة في التخلص من قشرة الرأس ، فيمكنك تجرّبة هذه الوصفة السهلة كجزء من روتينك الشهري للعناية بالشعر:

ماء الورد لعلاج القشرة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الحلبة الأرض

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1 قطرة من زيت النعناع البري النعناع

1 قطرة من زيت النعناع العطري

قم بخلط المكونات مع ماء الورد لعمل معجون وإضافة الزيوت العطرية.

النعناع البري والنعناع هي من الزيوت الأساسية الشعبية التي تستخدم لعلاج القشرة كما ان لها فوائد أخرى.

تدلك فروة الرأس بالقليل من العجينة.

وتترك لمدة 40 دقيقة ثم يشطف الشعر بالماء.