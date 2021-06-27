جميلة البوابة: ماذا تعرف عن مصطلحات عالم الأحذية الرياضية

إذا كنت شخصًا مهوساً باقتناء أحدث إصدارات الأحذية الرياضية المميزة، فيجب أن تكون على دراية ببعض المصطلحات التي قد تكون مفيدة أثناء عملية الشراء التالية...

إذا كنت شخصًا مهوساً باقتناء أحدث إصدارات الأحذية الرياضية المميزة، فيجب أن تكون على دراية ببعض المصطلحات التي قد تكون مفيدة أثناء عملية الشراء التالية...

إذا كنت شخصًا مهوساً باقتناء أحدث إصدارات الأحذية الرياضية المميزة، فيجب أن تكون على دراية ببعض المصطلحات التي قد تكون مفيدة أثناء عملية الشراء التالية...

إذا كنت شخصًا مهوساً باقتناء أحدث إصدارات الأحذية الرياضية المميزة، فيجب أن تكون على دراية ببعض المصطلحات التي قد تكون مفيدة أثناء عملية الشراء التالية...

إذا كنت شخصًا مهوساً باقتناء أحدث إصدارات الأحذية الرياضية المميزة، فيجب أن تكون على دراية ببعض المصطلحات التي قد تكون مفيدة أثناء عملية الشراء التالية...

للتأكد من انك لن تفاجئ باللغة الجديدة التي يستخدمها أبناء الجيل الجديد، والاختصارات الإنجليزية للأحذية الرياضية، قمنا بجمع بعض من هذه المصطلحات العامية وترجمة معانيها.

ريترو ( Retro ): كما يوحي الاسم ، ريترو هو إعادة إطلاق موديل قديم، وتحدث غالباً بعد الإصدار الأولي لطراز الحذاء المرغوب وغالباً ما يكون ثمنها باهظاً ومحدودة الكمية.

أو جي (OG) : هذا هو التصميم الجديد للزوج الذي لم يتم إصداره بعد. يسمى الإصدار الأول من الحذاء OG .

جي آر ( GR / limited ): تعني ببساطة الإصدار العام. يعتمد سعر إعادة البيع على نوع الإصدار "المحدود". تعتبر GR نادرة وعادة ما تكون مصنوعة خصيصًا لتلبية احتياجات ومواصفات المشاهير.

بيترز ( Beaters ) : هي بالفعل أحذية رياضية بالية أو ممزقة. تباع هذه الأحذية ، على الرغم من أنها ليست باهظة الثمن مثل الأحذية الجديدة. قد يصبحون أكثر تكلفة إذا كانوا من بعض النماذج الأسطورية.

كولورواي ( Colourway ): يشير هذا إلى ترتيبات الألوان لزوج الأحذية المحدد. غالبًا ما يكون اللون على الأقل جوهريًا مثل النموذج الفعلي للحذاء الرياضي.

غريلز ( Grails ): هو زوج من الأحذية الرياضية التي يرغب الناس في اقتنائها أكثر من أي زوج آخر حتى لو اضطروا إلى إنفاق أكثر من سعر التجزئة. فئة غريلز محجوزة بشكل عام للأحذية المحدودة الاصدار.

هايب بيست (Hypebeast) : الشخص الذي يحب مواكبة الاتجاهات الحالية وهو رائع جدًا في معرفة احدث موديلات الأحذية الرياضية.

هايبر سترايك ( Hyperstrike ): من بين جميع الإصدارات ، يعد Hyperstrike الأكثر محدودية ويتم الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة. يطلق بأعداد محدودة للغاية.

أون أيس ( On ice ) : امتلاك زوج " On ice " يعني زوج من الأحذية الرياضية الجديدة التي لم ترتديها بعد.

إصدار اللاعب ( Player edition ): تم ​​تصميم حذاء رياضي من إصدار اللاعب للاعب معين. يتم توفيرها في البيع بالتجزئة ، في كثير من الأحيان كإصدار محدود.