جميلة البوابة: أفكار لماكياج حفل رأس السنة الجديدة

انها أكبر حفلة في السنة، فهل انت مستعدة؟ حفلات ليلة رأس السنة الجديدة ممتعة لذلك تحرص كل فتاة على ان تكون في ابهى اطلالة لها سواء من ناحية اللبس أو الشعر أو الماكياج. نقدم لكم 5 نصائح من الماكياج للحصول على أفضل اطلالة في ليلة رأس السنة.

القاعدة النظيفة

عندما يتعلق الأمر بالماكياج فأن أهم شيء هو الأساس. ضعيه على البشرة قبل استخدام مستحضرات التجميل الأخرى حتى يبدو ماكياجك ناعمًا. يتوفر الأساس على شكل كريم ، هلام وبودرة ، حسب نوع بشرتك - إذا كان لديك بشرة دهنية ، اختاري قاعدة بودرة ، وإذا كانت بشرتك جافة ، اختاري كريم أساس كريمي. . بمجرد اختيار الأساس الصحيح ، سيدو الماكياج مثاليا.

شفاه حمراء جريئة

لا يزال الاتجاه للأحمر الساخن كبيرا. لذا ، فقد حان الوقت لاختيار ظلال الأحمر المناسب لبشرتك.

عيون لامعة

هل تحبين أن تتفاخري بعينيك، قومي باضافة بعض البريق لها عن طريق إضافة كريم مرطب ثم كريم أساس يمزج بفرشاة الماكياج. قبل وضع ظلال العيون اللامعة.

الكحل المثالي

اذا كنت لا تحبين الكحل فهذا الوقت المناسب لاستخدام القليل من الكحل لابراز جمال عيونك. الكحل قد يكون سائل أو جاف، اختاري النوع الأنسب لك.

أحمر الخدود

وأخيرا بعد الانتهاء من وضع كريم الأساس ننصحك بوضع القليل من أحمر الخدود على خديك.