جميلة البوابة: ماكياج خاص للمنطقة الحساسة!

في السنوات القليلة الماضية، أصبح الهايلايتر أبرز منتجات التجميل لجميع محبي الماكياج. من هايلايتر الوجه إلى هايلايتر الجسم، حتى أصبح الحصول على هذا الوهج ضرورة لكل النساء.

والآن ، يمكنك حتى جعل المنطقة الحساسة لامعًا باستخدام منتج هايلايتر خاص بمنطقة المهبل، نعم هذا منتج حقيقي!

فقد طرحت شركة 'The Perfect V' الاوروبية مؤخراً منتجات للعناية ببشرة المنطقة الحساسة وأطلقت على هذا المنتج اسم"Very V Luminizer"، ومنذ ذلك الحين وهذا المنتج يلقى شعبية كبيرة بين النساء .

يتميز هذا المنتج بأنه سريع الجفاف، وغير دهني، كما انه غني بفيتامين E ، الذي يحسن نسيج البشرة ويلطفها ويعالج مشاكل البشرة الشائعة.

حسنًا، قد لا تكون هذه الفكرة محبذة لدى الكثيرات. ولكن بالنسبة لأولئك اللاتي يرغبن في تجربتها ، يجب عليهن توخي الحذر عند استخدام أي منتج بالقرب من المنطقة الحساسة.

هل تجرئين على تجربة مثل هذا المنتج؟