جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لاستخدام مصل العين؟ تعمل العيون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لذلك فهي تحتاج الى الكثير من الاهتمام خاصة المنطقة تحت العين التي تمر بتأثيرات خطيرة مثل الدوائر المظلمة ، والانتفاخ ، وفرط التصبغ ، وأكياس اسفل العين، وتجاعيد العين. الجلد حول عينيك حساس وكذلك العضلات المحيطة.

إن روتين الرعاية اللطيفة هو أمر لا بد منه لترطيب المنطقة. يمكن أن يحول هلام تحت العين المنطقة المحيطة بالعينين مع ترطيب وافرة ورطوبة وتجديد. دعونا نفهم المزيد عن تفاصيل استخدام مصل هلام العين بشكل صحيح.

جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لاستخدام مصل العين؟

كيفية تطبيق مصل هلام تحت العين وهل هناك روتين محدد؟

نظرًا لأن الجلد المحيط بالعيون حساس للغاية ، فغالبًا ما ينصح باستخدام طبقات متعددة بما في ذلك مصل هلام تحت العين. تعرف ما تحتاج إليه ؛ إذا كان ترطيب أو مجرد الحفاظ على روتين جيد. الخطوة الأولى هي التطهير ثم استخدام كريم الوقاية من الشمس. يجب أن تكون الطبقات رقيقة حتى تتمكن بشرتك من امتصاصها بشكل صحيح. يجب أن تكون المستحضرات والكريمات والمراهم مصنوعة من السوائل والمواد الهلامية. تأكد من تطبيق منتجات العين قبل كريم الوجه.

للعناية المناسبة بمنطقة العيون الخاصة بك ، يمكنك استخدام الكريمات مباشرة بعد الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى الفراش. دعونا نعرف المزيد عن هذه الروتين.

جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لاستخدام مصل العين؟

بداية جديدة مع روتين العين الصباح

الصباح بداية جديدة. هذا هو أفضل وقت لتطبيق مصل الجل تحت العين. لكن لا يمكنك تطبيقه مباشرة حيث يوجد روتين للعناية بالبشرة بالكامل لاتباع نتائج دقيقة.

ابدئي بمطهر ، ثم التونر ، والأمصال ، وكريمات العين (أو مصل الهلام)، والعلاجات الموضعية ، والمرطبات ، وزيت الوجه وأخيراً كريم الحماية من الشمس.

زيوت الوجه عبارة عن صيغ سائلة تعتمد على الزيت التي تضم زيوتًا نباتية وزيوتًا أساسية لتجنب الانهيار والمسام المسدودة.

جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لاستخدام مصل العين؟

كرري الروتين قبل النوم

تأكدي من غسل عينيك تمامًا ووجهك بالكامل عند العودة الى المنزل. واتركيه لفترة من الوقت قبل الذهاب إلى الفراش. قبل بضع دقائق من النوم، قم بعمل الروتين مرة أخرى. سيتم امتصاص المنتجات بين عشية وضحاها وإثراء الجلد تحت العين بحيث لا يتحول باهت أو جافًا ويتحول الى أكياس أو دوائر مظلمة في الصباح.

إن رعاية عينيك ليست مهمة سهلة ويمكن أن تأتي مع قائمة مهام لا تنتهي! ولكن هذا مطلوب حتى لا تحتاج إلى منتجات إضافية أو مكياج لتغطية عدم وجود التغذية والرعاية المناسبة التي تجاهلتها سابقًا.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: هل الكولاجين ضروري للبشرة وطرق استخدامه؟

جميلة البوابة: كيفية علاج فرط تصبغ الجلد بالصبار