جميلة البوابة: ما هي أسباب إسوداد محيط العين في رمضان؟

تشكو الكثيرات من الفتيات من ظهور الهالات السوداء حول العين في شهر رمضان بدون أن يعلمن بأن بعض العادات اليومية التي يقمن بها تؤثر بشكل كبير على تفاقم هذه المشكلة الى جانب سوء النظام الغذائي وغيرها من الاسباب التي سنذكرها لكم.

السهر لساعات متأخرة

من أحد أهم أسباب ظهور الهالات السوداء حول العين وانتفاخ الجفون، وهو عدم الحصول على فترات كافية من النوم، الى جانب تسبب السهر بشحوب البشرة وترهل الوجه. لذلك، احرصي على أخذ كفايتك من ساعات النوم (بين 7 الى 8 ساعات)، ولتستيقظي ايضا بنشاط في فترة السحور.

عدم تناول غذاء صحي

الغذاء الصحي يؤثر كثيرا على حالة البشرة ومن ضمنها منطقة تحت العين. فإن كان إفطارك وسحورك الرمضاني يفتقران الى العناصر الغذائية المتوازنة وخصوصا الألياف والفيتامينات، فمن المحتمل أن تظهر الهالات الداكنة حول منطقة العين، اما الحل فيتمثل بالتركيز في طعامك على الخضار المتنوعة والغنية بالألياف والفيتامنيات، وخصوصا أطباق السلطة.

اهمال ترطيب منطقة العين

لا بد من استخدام كريمات ترطيب لمنطقة حول العين لمنع جفاف الجلد ولمحاربة تصبغ هذه المنطقة باللون الداكن. اختاري كريم بنوعية جيدة وغني بمكونات طبيعية.

عدم شرب المياه بكمية كافية

يساعد شرب المياه على طرد السموم من الجسم والكبد وهذا ينعكس بدوره على البشرة ويمنع من تكتل السموم حول منطقة العين، لذا احرصي على تناول المياه بكمية كافية في فترتي السحور والإفطار بمقدار ليتر، ويمكنك اضافة شرائح الليمون والخيار لعبوة المياه حيث يعمل ذلك على تعزيز نضارة البشرة.

استخدام الوصفات المنزلية

يمكنك استخدام الوصفات المنزلية لتفتيح منطقة حول العين مثل كمادات الخيار المثلجة أو شرائح البطاطس، أو أكياس الشاي، فهذه الوصفات أثبتت مفعولها في تخفيف حدة الإسوداد حول العين.