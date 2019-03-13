جميلة البوابة: ما هي أفضل أنواع الفواكه للبشرة

تحتوي الفواكه على فوائد عديدة للبشرة

يمكن أن تكون بعض أنواع الفواكه مفيدة للبشرة مثلا في إزالة الندوب والعلامات الموجودة على الوجه، ويمكن حتى أن تقوم بتغذية الجلد.

لذلك ننصحك سيدتي باستخدام هذه الفاكهة ولو لمرة واحدة في الأسبوع للحصول على وجه مشرق بشكل طبيعي، لكن من الأفضل أولاً التعرّف على خواص الفاكهة الجمالية:

المانجو:

المانجو غنية بفيتامين C، ولب المانجو فعال جداً في علاج البثور وحب الشباب. كما يمكنها التخلص من الندوب والعيوب الظاهرة.

الرمان:

تعرف بفوائدها المضادة لعلامات التقدم بالسن، ومحتواها الغني بمضادات الأكسدة، وهي غنية بفيتامينات A، C، E التي تحمي الجلد من الخلايا الحرة عند التنظيف.

المشمش:

فاكهة مفيدة جدا للبشرة الحساسة والملتهبة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تغذي الجلد وتجعله أكثر انتعاشاً.