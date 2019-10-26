جميلة البوابة: متى يجب قص الشعر ؟

هل ترغبين بتغيير شكلك أو تسريحتك؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق قص شعرك ولكن احذري هناك اوقات واسباب لقص الشعر، تعرفي عليها.

تقصف الشعر

فعندما تلاحظين إصابة شعرك بالتقصف، فإن الحل الوحيد هنا هو قص أطراف الشعر منعًا لزيادة التقصف الذي ربما يمتد إلى كامل الشعر و يزيد من تلف الشعر. ترجع أسباب تقصف الشعر إلى تعرضه لأشعة الشمس بإستمرار، كذلك كثرة استخدام المواد الكيميائية الضارة على الشعر منها منتجات العناية بالشعر التي تحمل بمكوناتها بعص المركبات الكيميائية، وصبغات الشعر أيضًا. يمكنكِ قص أطراف الشعر أيضًا عندما يتعرض للجفاف والخشونة والتلف.

تشابك الاطراف الشديد

عندما تصلين إلى مرحلة يصعب بها تصفيف وتسريح الشعر، فإعلمي أنه لابد من قص أطرافه بطريقة متناسقة حتى يساعدك على تسريح الشعر بسهولة.

كثافة الشعر

يوجد العديد من السيدات اللواتي تعانين من مشكلة كثافة الشعر وخاصة إذا كان شعرهن طويل، وذلك لأنهن يجدن صعوبة شديدة في تصفيف الشعر، ويكون الحل هو قص الشعر بطريقة مدرجة حتى يساهم في تخفيف الشعر، وبالتالي يكون سهل التصفيف.



نصائح هامة قبل قص الشعر:



احذري من قص الشعر عندما يكون مبللًا أو رطبًا لأن الشعر المبلل يبدو أطول مما هو عليه. لذلك، عليكِ بقص الشعر عندما يكون جاف. كما وعليكِ أن تنتبهي سيدتي من قص الشعر وهو نظيف. لذلك، اغسلي شعركِ جيدا ثم جففيه تمامًا قبل قصه.

استخدمي مقص خاص بالشعر

من النصائح التي تساعدكِ على قص شعركِ بطريقة أفضل هي استخدامك لمقص خاص بالشعر. ، وذلك لأن استخدامك لمقص غير مخصص للشعر فقد يتسبب في ضرر الشعر كثيرًا ويجعل مظهره غير جميلٍ.

رطبي شعرك بالزيوت

ومن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها بعد قص الشعر هي وضع الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب شعرك، وتعمل على زيادة طوله ونموه بشكل فعال وفي أقل وقت.