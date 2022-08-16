جميلة البوابة: متى يمكنك استخدام كريمات الشيخوخة؟ يعد التعرض المفرط للشمس ، ونمط الحياة غير الصحي ، والتلوث، وعدم كفاية النوم ، والضغط النفسي من أهم العوامل المساهمة في شيخوخة الجلد ، والتي تلحق الضرر بنسيج البشرة ونعومتها ، وخاصة بشرة الوجه. تشمل المؤشرات المبكرة للشيخوخة الجلد الجاف ، والتجاعيد الدقيقة ، وتفاوت لون البشرة ، والملمس الخشن ، والمسام المرئية ، والجلد المتلطخ.

جميلة البوابة: متى يمكنك استخدام كريمات الشيخوخة؟

علاجات شائعة

من أجل تلبية الرغبة المتزايدة لجيل الألفية في الظهور بمظهر "الصورة المثالية" ، يتم تطوير عدد كبير من العلاجات ، بما في ذلك المنتجات المضادة للشيخوخة ، كل يوم. الكريمات المضادة للشيخوخة تقدم مساعدة هائلة في تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد. قد تكون مركبات ألفا وبيتا هيدروكسي والريتينول والفيتامينات A و C جميعها موجودة في منتجات مكافحة الشيخوخة. يمكنك استعادة قوام أكثر نعومة بعد دمج مثل هذه الحلول المضادة للشيخوخة في نظام العناية ببشرتك. بفضل التركيبات الطبيعية والعشبية التي أثبتت فعاليتها في إزالة خلايا الجلد الميتة واستبدالها بأخرى جديدة. تعالوا نعرف موعد بدء استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة وفوائدها.

جميلة البوابة: متى يمكنك استخدام كريمات الشيخوخة؟

فوائد كريمات مكافحة الشيخوخة

يزيد من إشراق البشرة. يعد فقدان الإشراق وظهور الأعراض المرئية مع تقدمك في العمر من بين العديد من العوامل التي تمنح البشرة مظهرًا أكبر سنًا. الكريمات المضادة للشيخوخة تجعل من السهل تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ترطيب البشرة وشدها

علامات التقدم في السن مثل الجفاف المفرط للجلد وفقدان تماسك البشرة والليونة تعتبر شائعة جدًا. يقال أن هذه المشاكل يتم حلها بعد استخدام كريم مكافحة الشيخوخة بشكل مستمر لبعض الوقت. زيت بذور الورد هو عنصر يستخدم بشكل متكرر في كريم مكافحة الشيخوخة الذي يمكن أن يرفع الجلد المتدلي حول العينين والخدين والرقبة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على خصائص ترطيب يمكن أن تكون العلاج لبشرتك الجافة - مما يخفف من مخاوفك بشأن تقشر الجلد وتقشيره.

يمنع عيوب الوجه وتغير لونه

تحتوي غالبية المستحلبات المضادة للشيخوخة على 15 SPF. يحمي هذا الواقي من الشمس بشرتك من أشعة UVA و UVB ، ويمنع البقع العمرية واحتمال تغير اللون. يحتوي عادةً على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات E و C ، والتي تحارب الخلايا الضارة بالبشرة. يمكن علاج التصبغ غير المتساوي باستخدام الكريم. أعد وضع الكريم الواقي من الشمس ولوشن مضاد للشيخوخة كل ساعتين ، خاصة إذا كنت تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.

يعزز ثقتك بنفسك

لروتين مكافحة الشيخوخة مزايا لكل من مظهرك الجسدي ورفاهيتك النفسية. إنه ينبعث من تألقك ، ويحفزك على الظهور بمظهر جيد ، ويعزز ثقتك بنفسك. يواجه الجميع تحديات ، ولديك الحق في حماية نفسك من علامات الشيخوخة المبكرة. تقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على صحتك من الداخل وكذلك من الخارج ولهذا السبب يعد اختيار الأمصال المضادة للشيخوخة لتبدو أصغر سنًا قرارًا معقولًا.

يؤدي إلى صحة أفضل

ينطبق تأثير الدومينو على صحتك العامة لأنه يعزز ثقتك بنفسك. قبول مظهرك يجعلك أكثر عرضة للتخلي عن خجلك الاجتماعي وتصبح أكثر انفتاحًا. كما يُقال كثيرًا ، فإن وجود نظام دعم ممكن عندما تحيط بك العلاقات الاجتماعية. هذا يساعدك نفسيا أيضا. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على نمط حياة نشط بدنيًا ليس بالأمر الصعب عليك أبدًا عندما يكون عقلك مرتاحًا.

جميلة البوابة: متى يمكنك استخدام كريمات الشيخوخة؟

السن المناسب لكريمات مكافحة الشيخوخة

يُقترح أن يبدأ الناس في استخدام الكريمات المضادة للشيخوخة في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات من العمر. يمكن أن تمر بضع سنوات قبل أن تلاحظ أعراض الشيخوخة. في هذا العمر ، لديك ميزة إبطاء عملية الشيخوخة إذا بدأت في استخدام كريم مكافحة الشيخوخة قبل حدوث مثل هذه الأعراض.

كما يقول المثل ، "ليس من السابق لأوانه أبدًا أن تبدأ في الاعتناء بنفسك". يعد نظام العناية بالبشرة الصحيح والعادات الصحية طرقًا ممتازة لضمان الحفاظ على مظهرك الشاب حتى بعد الثلاثينيات.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: تحدي الخدود التي قبلتها الشمس

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل