جميلة البوابة: مخاطر إساءة استخدام أداة لف الرموش

اظهر مقطع فيديو نشر مؤخراً رجلاً يستخدم أداة لف الرموش للضغط على الرؤوس السوداء. كما ظهرت امرأة تستخدم نفس الأداة لزيادة حجم شفتيها. بصرف النظر عن كون ذلك يشكل خطرا على النظافة ، فإن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة.

مثل العديد من مقاطع فيديو DIY ، يحاول بعض الناس استخدام أدوات التجميل المختلفة لتقديم حل سريع ورخيص لمشكلة حب الشباب والرغبة في الحصول على شفاه ممتلئة. وبالتالي ، فليس من المفاجئ أن يشاهد هذا الفيديو ملايين الأشخاص حول العالم. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونوا متحمسين لتجربة هذه الطرق، فإن هذا التقليد قد يكون له تداعيات خطيرة وقد يؤدي إلى حدوث عدوى بكتيرية.

يمكن أن يسبب الندب والنزيف الداخلي:

بعض الأشخاص يثقون جدا بما يرونه عبر الإنترنت ، ولا يفكرون مرتين قبل تقليده. ويحذر خبراء الأمراض الجلدية من محاولة مشاركة هذا الجنون الغريب في الجمال ، "لا ينبغي استخدام أداة لف الرموش للضغط على الرؤوس السوداء. فهي مخصصة للف الشعر. كما أنها ليست معقمة وتحمل العديد من الجراثيم التي تنقل بسهولة و يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث عدوى بكتيرية والتهاب خطير ، فالضغط على الرؤوس السوداء أو البثور يمكن أن يدفع المحتوى إلى الداخل مما يسبب مزيدًا من التهيج والالتهابات ، كما يمكن أن يسبب ندبات ، كما أن الضغط على الشفاه يعد أمر خطير أيضًا لأنه يمكن أن يسبب كدمات وانفجار الأوعية الدموية والنزيف والجروح والندب ". وبالتالي ، فمن المنطقي القيام ببعض الأبحاث قبل اتباع أي طريقة غريبة ، وإلحاق أضرار جسيمة بجسمك.