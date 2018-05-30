جميلة البوابة: قناع مخفوق الموز لشعر حريري

قناع مخفوق الموز لشعر حريري

هل تريدين شعرا ناعما حريريا ومنسدلاً؟ اهرسي بعض الموز، أضفي القليل من الحليب إلى الموز، امزجي المكونات واخلطيه مع الحليب. الآن بدلا من شربه دفعة واحدة ، ضعيه على شعرك. قد يبدو الأمر غريباً ولكن مخفوق الموز له قدرة على جعل شعرك يبدو أكثر نعومة كما لم يحدث من قبل. هذا الشراب اللذيذ هو أفضل من أي ملطف للشعر.

مخفوق الموز للشعر

المكونات:

2-3 موز

1 كوب من الحليب الكامل

1 ملعقة طعام من العسل

الطريقة:

يقشر الموز اعتمادا على طول الشعر ويهرس لب جيداً.

يضاف كوب من الحليب الكامل إلى الموز المهروس ثم تخلط المكونات معا.

تصب ملعقة كبيرة من العسل ويحرك مع الخليط. يجب أن يصبح الخليط سميكًا قليلاً الآن.

يوضع هذا الحليب المخفوق والشهي على شعرك لمدة 5-10 دقائق. ويدلك جيدا.

يترك المعجون كما هو لمدة نصف ساعة تقريباً ليستقر على شعرك.

يشطف معجون بالماء الفاتر ثم يطبق شامبو الأعشاب المعتدل لإخفاء رائحة الحليب.

يستخدم هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على شعر أكثر نعومة بشكل طبيعي.

الحليب مصدر غني للكالسيوم والفيتامينات الأساسية للنمو السليم. الحليب يمكن أن يخترق قناع الشعر ليصل الى جذور الشعر ويغذي بصيلات الشعر من الداخل. العسل يغذي ويحمي الشعر.