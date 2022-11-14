جميلة البوابة: مزايا المنتجات المتوافقة حيوياً كلنا نريد ما هو الأفضل لأجسامنا وبيئتنا بشرط إلا تضر بنا أو البيئة. لذلك اخترنا لك منتجات العناية بالبشرة المتوافقة حيوياً ، ولكن ما هي أسباب البدء باستخدام هذه المنتجات:

تعزز الصحة العامة - بشرتنا هي الجزء الأكثر حساسية من أجسامنا، وحمايتها من المكونات الاصطناعية الضارة أمر لا بد منه. مستحضرات العناية بالبشرة المتوافقة حيويًا تتزامن مع الأداء الطبيعي لبشرتك وتعزز المظهر الشاب. كما تقوي الجلد لأن الجسم يتعرف على المكونات الطبيعية كغذاء. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المواد الطبيعية على تعزيز تجديد الخلايا ، وتعزيز الاحتفاظ بالرطوبة ، وليس لها أي آثار ضارة على جهاز المناعة. ينتج عن ذلك تعافي فوري وطويل الأمد دون التسبب في تهيج الجلد أو تعطيله .

تتزامن مع الجلد - غالبًا ما تحتوي منتجات العناية بالبشرة التقليدية على مواد كيميائية ضارة. هذه المواد تؤدي إلى اختلال الغدد الصماء ، مما يعني أنها تتداخل مع التوازن الهرموني الطبيعي للجسم. ولكن المنتجات المتوافقة حيويًا لا تتداخل مع فسيولوجيا الجلد. فهي لطيفة على جميع أنواع البشرة ، حتى على البشرة الحساسة لإنها مصنوعة من مكونات آمنة ومتوافقة حيويًا .

تؤخر الشيخوخة - على الرغم من وجود العديد من المنتجات التي تحارب أعراض شيخوخة الجلد، إلا أنها تحتوي أيضًا على الكثير من المكونات الخطرة. بدلاً من تعريض بشرتنا لمكونات قد تكون ضارة ، تعمل منتجات العناية بالبشرة المتوافقة حيويًا بشكل أكثر انسجامًا مع أجسامنا لتقليل أعراض الشيخوخة المبكرة .