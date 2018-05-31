جميلة البوابة: معجون مفتح للبشرة

كثيرة هي المعاجين والكريمات التي تعد ببشرة فاتحة ولكن معجون تبييض البشرة الرائع المصنوع في المنزل هو الأفضل والأكثر فعالية.

قناع البشرة الداكنة:

أنت بحاجة إلى:

1 ملعقة صغيرة من جل الألوة فيرا

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز

1 ملعقة طعام من عصير البطاطا

الطريقة:

تقشر البطاطا وتقطع إلى شرائح صغيرة. تنقع في الماء لمدة ليلة ثم يزل السائل في كوب.

تضاف ملعقة صغيرة من هلام الصبار وزيت اللوز إلى عصير البطاطا وتخلط معاً لصنع عجينة متجانسة.

توضع العجينة برفق على منطقة الوجه والرقبة وقم بتدليكها بيديك قليلا.

تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا. اذهبي إلى النوم مع القناع.

تغمس منشفة بماء فاتر وتوضع على وجهك لمدة 10 دقائق للسماح للوجه بامتصاص البخار. تستخدم هذه المنشفة مرة أخرى لغسل العجينة.

يستخدم هذا العلاج ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

النشاء الموجود في عصير البطاطا مع زيت اللوز وجل الألوة فيرا سيعمل على مناطق بشرتك التي تكون أغمق. استخدمي هذا القناع بانتظام لمدة أسبوع أو أسبوعين للاطلاع على النتائج الفورية.