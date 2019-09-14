جميلة البوابة: مقشر السكر بالليمون الوردي الطبيعي

وصفة مقشر السكر بالليمون الوردي الطبيعي. هذه وصفة طبيعية وآمنة لبشرتك. بدون أي أصباغ اصطناعية ولا يوجد زيت ليمون أساسي يسبب مشاكل في الشمس ، يمكنك الاستمتاع بهذا في أي يوم دون مخاطر.
المكونات:
1 كوب سكر قصب نقي
ربع كوب زيت جوز الهند المكسور
¼ كوب من التوت الطازج
1 ملعقة صغيرة من نكهة الليمون
نصف ملعقة صغيرة من نكهة الليمون
1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو
الطريقة:
في معالج الطعام ، يُمزج السكر والزيت وزبدة الكاكاو وعصير الليمون والتوت.
يصب في وعاء محكم الإغلاق ويخزن في مكان مظلم بارد.
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