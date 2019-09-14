جميلة البوابة: مقشر السكر بالليمون الوردي الطبيعي

وصفة مقشر السكر بالليمون الوردي الطبيعي. هذه وصفة طبيعية وآمنة لبشرتك. بدون أي أصباغ اصطناعية ولا يوجد زيت ليمون أساسي يسبب مشاكل في الشمس ، يمكنك الاستمتاع بهذا في أي يوم دون مخاطر.

المكونات:

1 كوب سكر قصب نقي

ربع كوب زيت جوز الهند المكسور

¼ كوب من التوت الطازج

1 ملعقة صغيرة من نكهة الليمون

نصف ملعقة صغيرة من نكهة الليمون

1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

الطريقة:

في معالج الطعام ، يُمزج السكر والزيت وزبدة الكاكاو وعصير الليمون والتوت.

يصب في وعاء محكم الإغلاق ويخزن في مكان مظلم بارد.