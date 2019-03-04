جميلة البوابة: مقشر الفحم والقهوة للبشرة

مطحون القهوة

هل تبحثين عن مقشر فعال للبشرة والجسم تعمل على تنظيف الجلد وتنشيط بشرتك؟ مقشر الفحم والقهوة سيعيد لبشرتك النضارة والنعومة.

تعتبر مقشّرات القهوة بديلًا رائعًا لمقشرات السكر الأكثر شيوعًا ، وهي تعمل بشكل فعال لتقشير بشرتك وترطيبها مثل مقشر السكر ، بالإضافة الى ميزتان جديدتان، الرائحة والشهية والقدرة على تحطيم السيلوليات.

جرة زجاجية

¼ كوب زيت جوزالهند

1 كوب قهوة مطحونة

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشيط

8 قطرات من زيت الجيرانيوم

10 قطرات زيت الليمون الأساسي

الطريقة:

تخلط المكونات جيدا وتوضع في جرة زجاجية وتستخدم مرة في الأسبوع للحصول على تقشير فعال للبشرة.