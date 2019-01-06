جميلة البوابة: مقشر القهوة لحب الشباب والسيلوليت

الكافيين في القهوة يمكن أن تشد الجلد

من المعروف أن القهوة علاج فعال لحب الشباب لأنها تقشر الجلد بعمق. كما أنها تساعد على تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي فإنها أيضا واحدة من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من السيلوليت.

فوائد القهوة على الجلد:

الكافيين في القهوة يمكن أن تشد الجلد، وتخفف الانتفاخ، وتكافح الجذور الحرة وتساعد على مكافحة السيلوليت وحب الشباب.

كما انها تشد الجلد عن طريق الحد من السيلوليت.

القهوة تزيد من نعومة بشرتك وتضيف توهج بشرتك الصحي.

لديها أكتين مضادات الميكروبات تحافظ على الميكروبات المسببة للحب الشباب بعيدا.

القهوة هي واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هامة جدا للبشرة لأنها تحمي الجلد ضد الجذور الحرة التي تضر الجلد. كما أن لديها خصائص تليين، وتنغيم واشراق.

مقشر القهوة لمكافحة السيليوليت:

المكونات:

¼ كوب من القهوة المطحونة

½ إلى 1 كوب من زيت جوز الهند

الطريقة:

لصنع مقشر قهوة تؤخذ القهوة المطحونة (وليس القهوة الفورية) وتوضع في وعاء ويضاف زيت جوز الهند البكر لصنع عجينة ويفرك بها الوجه بحركة دائرية.

إذا كنت لا تريد استخدام الزيت فأن أفضل بديل لزيت جوز الهند هو العسل.

يمكنك أيضا استخدام القهوة لتقشير جسمك للحصول على بشرة ناعمة وبراقة. ما عليك سوى إضافة القهوة المطحونة إلى غسول الوجه أو غسول الجسم.

مقشر القهوة لمكافحة حب الشباب والسيليوليت:

استخدام هذا المقشر لفرك الجسم بشكل طبيعي يساعد على منع التهابات البشرة. هذا المقشر الفعال، لطيف ينظف المسام بعمق، ويتخلص من خلايا الجلد الميتة، ليعطيك بشرة واضحة وصافية.

المكونات:

¼ كوب قهوة مطحونة

½ كوب زيت جوز الهند

¼ ملعقة شاي من القرفة أو الكركم

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في وعاء ويدلك بها الجلد أثناء الاستحمام، ويترك لبضع دقائق ويشطف. القهوة مقشر لطيف يترك بشرتك ناعمة وسلسة. بينما يعمل زيت جوز الهند على تقليل البكتيريا وترطيب بشرتك للحصول على وهج صحي. في حين تملك القرفة والكركم خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن توقف نمو البكتيريا التي تسبب حب الشباب.