جميلة البوابة: مقشر عيد الحب لبشرة رائعة
جميلة البوابة: مقشر عيد الحب لبشرة رائعة
أنا أعشق مقشرات السكر. فهي تنقي البشرة من الخلايا الميتة والجلد الجاف وتساعد على تنشيط بشرتي. بالإضافة إلى ذلك ، فهي من مكونات طازجة وذات رائحة رائعة. وبمناسبة اقتراب الفالانتين، تعالوا نتعلم صنع مقشر خاص بعيد الحب .
أنت بحاجة الى:
1 كوب حبيبات السكر
¼ كوب زيت جوز الهند العضوي
½ ملعقة صغيرة من الحلوى الوردية
½ ملعقة طعام حلوى القلب
6 قطرات من زيت الفانيلا العطري
الطريقة:
في وعاء الميكروويف، يذوب زيت جوز الهند لمدة 30 إلى 40 ثانية (كن حذرا لأن زيت جوز الهند يصبح ساخنا بسرعة).
تضاف 6 قطرات من الزيت العطري إلى زيت جوز الهند الذائب وتخلط معًا.
في كوب قياس صغير ، قم بخلط مزيج السكر والزيت العطري / زيت جوز الهند ويمزج جيدًا.
تضاف حلوى القلوب.
يوضع المقشر في جرة ميسون 8 أوقية.
يمكنك استخدامه فورا أو تقديمه كهدايا لطيفة للاصدقاء.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12