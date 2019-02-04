جميلة البوابة: مقشر عيد الحب لبشرة رائعة

أنا أعشق مقشرات السكر. فهي تنقي البشرة من الخلايا الميتة والجلد الجاف وتساعد على تنشيط بشرتي. بالإضافة إلى ذلك ، فهي من مكونات طازجة وذات رائحة رائعة. وبمناسبة اقتراب الفالانتين، تعالوا نتعلم صنع مقشر خاص بعيد الحب .

أنت بحاجة الى:

1 كوب حبيبات السكر

¼ كوب زيت جوز الهند العضوي

½ ملعقة صغيرة من الحلوى الوردية

½ ملعقة طعام حلوى القلب

6 قطرات من زيت الفانيلا العطري

الطريقة:

في وعاء الميكروويف، يذوب زيت جوز الهند لمدة 30 إلى 40 ثانية (كن حذرا لأن زيت جوز الهند يصبح ساخنا بسرعة).

تضاف 6 قطرات من الزيت العطري إلى زيت جوز الهند الذائب وتخلط معًا.

في كوب قياس صغير ، قم بخلط مزيج السكر والزيت العطري / زيت جوز الهند ويمزج جيدًا.

تضاف حلوى القلوب.

يوضع المقشر في جرة ميسون 8 أوقية.

يمكنك استخدامه فورا أو تقديمه كهدايا لطيفة للاصدقاء.